١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٥٩ م
رمز الخبر: 85862745
T T
٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

سمات

الدفاع الجوي للجيش يُدمر طائرة مقاتلة صهيونية أخرى من طراز F-35

١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٥٩ م
رمز الخبر: 85862745
الدفاع الجوي للجيش يُدمر طائرة مقاتلة صهيونية أخرى من طراز F-35

طهران/ 14 حزيران / يونيو/ارنا-أسقطت الدفاعات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة أخرى طائرة مقاتلة صهيونية معادية من طراز F-35 ودمرتها.

وأفادت وكالة إرنا للأنباء أن قوات الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجحت في إصابة وتدمير طائرة مقاتلة صهيونية أخرى من طراز F-35 في سماء غرب البلاد.

ووفقًا لهذا التقرير، قفز الطيار من الطائرة المقاتلة، ولا يزال مصيره مجهولًا ويجري التحقيق فيه.

وسيتم نشر معلومات إضافية في هذا الصدد لاحقًا.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر امس الجمعة، هجمات على مناطق بطهران و مدن أخرى في البلاد وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي"،  ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد "أمير علي حاجي زادة" وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد" والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

إنتهى **

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

سمات

تعليقك

You are replying to: .