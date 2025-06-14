وزير الخارجية الأرميني: العدوان الصهيوني على إيران مدان

وأكد "أرارات ميرزويان": إن أرمينيا تعلن تضامنها الكامل مع إيران في هذا الوقت العصيب، وتعتقد أن اللجوء إلى الحل العسكري سيضعف العملية الدبلوماسية والجهود المبذولة للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة والعالم.

کماأشاد وزير الخارجية الایرانیة في محادثة هاتفية مع نظيره الأرميني، بموقف الحكومة الأرمينية في رفض الإجراءات العدوانية للکیان الصهيوني وأكد: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع عن سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية بكل قوتها، استنادًا إلى حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس".

واعتبر "عباس عراقجي" الهجمات المسلحة للكيان الصهيوني انتهاكا صارخا لمبدأ تحريم استخدام القوة وفقا لميثاق الأمم المتحدة ووصفها بأنها تهديد خطير للسلم والأمن العالميين ويجب أن تدينها جميع الدول.

وقال في إشارة إلى الإدانة الواسعة النطاق من جانب دول المنطقة للعدوان العسكري الإسرائيلي: "إن تصرفات الکیان الصهيوني، التي تجري بالتزامن مع الإبادة الجماعية في غزة، لا تدع مجالا للشك في طبيعة هذا الکیان الحربية الخارجة عن القانون".

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