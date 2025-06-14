ريابكوف: الوضع في المنطقة يؤكد فقدان الترويكا الأوروبية لأي حياء

وأضاف ريابكوف:هذا انحراف فظيع في تصور واستيعاب العالم. في الوضع الطبيعي كان يجب على بريطانيا وفرنسا وألمانيا مضاعفة الجهود لإيجاد حل سياسي- ديمقراطي للمشكلة.

وتابع: لكن الآن وبدون أي شعور بالخجل ولا أعلم إن كان قد تبقى لدى هذه الدول أي نقطة ضمير، لكنها بكل الطرق تحاول إيهام الجميع بأن إيران نفسها مذنبة وتتحمل كامل المسؤولية عن تعرضها للهجوم".

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر امس الجمعة، هجمات على مناطق بطهران و مدن أخرى في البلاد وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي" و رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد "أمير علي حاجي زادة" وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد" والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

انتهی**1426