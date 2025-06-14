رئيس الجمهورية: استمرار العدوان سيقابل برد أشد من القوات المسلحة

وأعرب "مسعود بزشکیان"في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني اليوم السبت، عن امتنانه للمكالمة الهاتفية وموقف حكومته في اجتماع مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، قائلاً: إن أولئك الذين يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان لا يدعمون عدوان الکیان الصهيوني فحسب، بل يشجعون هذا الكيان على هذه الأعمال اللاإنسانية من خلال توفير الأسلحة والمعدات.

وأكد أن الکیان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية، ينتهك جميع القوانين الدولية، مضيفاً: "إن الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان لا يدعمون اعتداءات الکیان الصهيوني فحسب، بل يشجعونه أيضاً على ارتكاب هذه الأعمال اللاإنسانية من خلال تزويده بالأسلحة والمعدات.

وأضاف: حتى الحرب لها قواعدها الخاصة، لكن الکیان الصهيوني بدعم من الدول الغربية انتهك هذه القواعد.

وقال بزشكيان في إشارة إلى رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الليلة الماضية على هجمات واعتداءات الکیان الصهيوني: إذا لم تكن الجمهورية الإسلامية قادرة على الدفاع عن نفسها ضد هذا الکیان الإجرامي القاتل للأطفال، فسوف نشهد عدوانه على أرضنا ومجازر شعبنا وعلمائنا كل يوم.

واعتبر بزشکیان ان تنسيق الكيان الصهيوني مع الولايات المتحدة في انتهاك الأراضي الإيرانية في خضم المفاوضات والحوار دليل على عدم صدق أميركا وعدم مصداقيتها.

شهباز شريف: حكومة وشعب باكستان يقفان إلى جانب إيران

کما أكد رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف"في هذه المحادثة الهاتفية:أن حكومة وشعب باكستان يقفان إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووصف عدوان الکیان الصهيوني على بلادنا بأنه انتهاك لجميع القوانين الدولية،وأدان ذلك وقدم تعازيه في استشهاد عدد من أبناء بلدنا والمسؤولين والعلماء.

وأعرب شهباز شريف عن أمله في إرساء السلام والهدوء، وأضاف:إن الکیان الصهيوني يرتكب كل هذه الأفعال دون عقاب وهو ما ينتهك الميثاق والقواعد الدولية.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني استعداد بلاده للتعاون مع إيران في عملية إعادة الحجاج، وطلب من الرئيس نقل تحياته إلى قائد الثورة الاسلامیة .

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