وزير الخارجية العماني يعلن إلغاء جولة المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية المقررة غدا بمسقط

طهران/ 14 حزيران / يونيو/ارنا- أعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إلغاء جولة المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة التي كان من المقرر أن تعقد غدا /الأحد/ في مسقط.

وكتب البوسعيدي - عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم /السبت/ "المحادثات الإيرانية الأمريكية المقررة في مسقط يوم الأحد القادم لن تُعقد.. لكن يبقى الدبلوماسية والحوار السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم". إنتهى **