١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٥٩ م
رمز الخبر: 85862874
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journalistاحمد قزوینی حائری

وزير الخارجية العماني يعلن إلغاء جولة المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية المقررة غدا بمسقط

١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٥٩ م
رمز الخبر: 85862874
وزير الخارجية العماني يعلن إلغاء جولة المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية المقررة غدا بمسقط

طهران/ 14 حزيران / يونيو/ارنا- أعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إلغاء جولة المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة التي كان من المقرر أن تعقد غدا /الأحد/ في مسقط.

وكتب البوسعيدي - عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم /السبت/ "المحادثات الإيرانية الأمريكية المقررة في مسقط يوم الأحد القادم لن تُعقد.. لكن يبقى الدبلوماسية والحوار السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم".

إنتهى **

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

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