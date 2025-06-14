بدء الموجة السادسة من الهجمات الصاروخية الايرانية على الارض المحتلة

وبدأ إطلاق الصواريخ مساء السبت 14 يونيو/حزيران ، من عشرات القواعد الصاروخية في مدن مختلفة، منها شيراز وكاشان وقم ولرستان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بتصاعد حرائق وأعمدة دخان في مدينة حيفا، شمال فلسطين المحتلة.

*إصابة خزانات الأمونيا في حيفا

وشوهدت النيران والدخان يتصاعدان بعد أن أصابت صواريخ إيرانية مصفاة حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وفقًا للمعلومات الأولية، قُتل أكثر من 10 أشخاص في حيفا حتى الآن.

*انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مستوطنات

عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية، انقطع التيار الكهربائي عن عدد من المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة.

يتبع