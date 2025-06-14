استهداف منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمدادات الطاقة للكيان الصهيوني

وصدر بيان رقم 2 للعلاقات العامة للحرس الثوري بشأن الموجة الجديدة من العملية الهجومية المشتركة بالصواريخ والمسيرات "الوعد صادق 3" على الكيان الصهيوني.

وجاء في البيان: استمرارًا للعملية الهجومية المركبة "الوعد الصادق 3"، وردًا على اعتداءات الكيان الصهيوني واعماله الشريرة يوم السبت، فقد تم استهداف منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمدادات الطاقة التابعة للكيان بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ.

واضاف: ستستمر العمليات الهجومية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بوتيرة أشد وأوسع نطاقًا إذا استمرت الاعتداءات والاعمال الشريرة للكيان الصهيوني.

واكد البيان: نجحت منظومة الدفاع الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، بقيادة الشبكة الموحدة ومقر الدفاع الجوي المشترك للبلاد، في اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز و10 طائرات مسيرة وعشرات الاجسام الطائرة الصغيرة للجيش الصهيوني المعتدي في مناطق الاشتباكات بالبلاد.

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