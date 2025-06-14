١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85863134
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في بيان الحرس الثوري رقم 2 حول الموجة الجديدة من الصواريخ الايرانية

استهداف منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمدادات الطاقة للكيان الصهيوني

١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٤٨ ص
رمز الخبر: 85863134
استهداف منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمدادات الطاقة للكيان الصهيوني

طهران / 15 حزيران / يونيو/ارنا- أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في البيان رقم 2، أن منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمدادات الطاقة التابعة للكيان الصهيوني قد استُهدفت بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ في الموجة الجديدة من عملية "الوعد الصادق 3".

وصدر بيان رقم 2 للعلاقات العامة للحرس الثوري بشأن الموجة الجديدة من العملية الهجومية المشتركة بالصواريخ والمسيرات "الوعد صادق 3" على الكيان الصهيوني.

وجاء في البيان: استمرارًا للعملية الهجومية المركبة "الوعد الصادق 3"، وردًا على اعتداءات الكيان الصهيوني واعماله الشريرة يوم السبت، فقد تم استهداف منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمدادات الطاقة التابعة للكيان بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ.

واضاف: ستستمر العمليات الهجومية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بوتيرة أشد وأوسع نطاقًا إذا استمرت الاعتداءات والاعمال الشريرة للكيان الصهيوني.

واكد البيان: نجحت منظومة الدفاع الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، بقيادة الشبكة الموحدة ومقر الدفاع الجوي المشترك للبلاد، في اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز و10 طائرات مسيرة وعشرات الاجسام الطائرة الصغيرة للجيش الصهيوني المعتدي في مناطق الاشتباكات بالبلاد.

انتهى ** 2342

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