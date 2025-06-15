غريب آبادي: إيران سوف لن تتعاون مع الوكالة الذرية كما كانت من قبل

وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء السبت قال كاظم غريب آبادي ردًا على سؤال حول استمرار هجمات الكيان الصهيوني على إيران ورد طهران المشروع على هذه الاعتداءات: ما دام مجلس الأمن لم يوقف العدوان أو لم يُنهِ المعتدي نفسه عدوانه ، فإن إجراءات الدفاع عن النفس مسموح بها وفقًا للقانون الدولي. إن إجراءات الكيان المعتدي لا أساس لها قانونيا، ولا يحق له الادعاء بالدفاع عن نفسه. وقد طُرح هذا الادعاء أيضًا خلال جرائمه في غزة.

*الكيان الصهيوني يدعي منذ عقدين من الزمن أن إيران تمتلك أسلحة نووية

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن هذا الكيان لم يوقع على أي من المعاهدات الدولية المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل، والتي تشمل ثلاثة أنواع من أسلحة الدمار الشامل؛ النووية والكيميائية والبيولوجية، وتابع: "هذا الكيان ليس فقط غير طرف في أي من هذه المعاهدات، بل يمتلك أيضًا جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل الثلاثة، وخاصة الأسلحة النووية. لأكثر من عقدين، يدّعي هذا الكيان أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية وقد تنتجها في أي لحظة. ومع ذلك، وبعد 25 عامًا، لم يُقدّم أي دليل على وجود مثل هذه الأسلحة في إيران. هذه الادعاءات لا تهدف إلا إلى التضليل وتبرير أعمال الكيان العدوانية وغير القانونية بهدف حرف انظار الرأي العام.

*لم ولا تشكل ايران تهديدا للاخرين

وأكد غريب آبادي: إن الكيان الذي يمتلك أسلحة دمار شامل، بل وهدد باستخدامها، لا يمكنه اتهام إيران بالسعي لامتلاك مثل هذه الأسلحة. لم تبادر إيران قط بالعدوان في المنطقة، ولم يكن لها أي تاريخ من العدوان منذ الثورة الإسلامية. على سبيل المثال، في الحرب المفروضة، هاجم نظام صدام إيران بدعم من الدول نفسها التي تتهمها اليوم. توجد الآن عشرات القواعد العسكرية حول إيران. على الرغم من بُعد آلاف الكيلومترات بين إيران والولايات المتحدة، هل وصلت الصواريخ الإيرانية إلى الولايات المتحدة؟ هل أطلقت إيران صواريخ أو نفذت عمليات اغتيال على الأراضي الأمريكية؟ هذه القواعد والادعاءات ليست سوى جزء من مشروع ديماغوجي. لم تكن إيران يومًا، ولا تُشكل تهديدًا للآخرين.

*على مجلس الأمن وأعضاء الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان

وأضاف نائب وزير الخارجية: "أدانت دول عديدة، وخاصة جيران إيران، بشدة العدوان الأخير. منذ يوم أمس، عندما شهدنا هذا العدوان، أجرى وزير الخارجية الإيراني، الدكتور عباس عراقجي، مكالمات هاتفية عديدة مع نظرائه ورؤساء المنظمات الدولية، مثل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. وجرت هذه الاتصالات بهدف شرح الوضع الراهن ومطالبة هذه الدول والمنظمات بالوفاء بواجباتها وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وفقًا لميثاق الأمم المتحدة فإن العدوان والغزو محرمان ولا يجوز إدانتهما فحسب، بل يتوجب على مجلس الأمن وأعضاء الأمم المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لوقفهما.

يتبع