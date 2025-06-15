اعتقال 18 عنصرا داعما اعلاميا للعدوان الصهيوني على البلاد في أصفهان وكرمان

وأعلن مكتب العلاقات العامة في منظمة الاستخبارات التابعة لقيادة شرطة أصفهان فجر الأحد: أن من بين جرائم هؤلاء الأفراد دعم ومساندة الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني، وإثارة الرأي العام في الفضاء الإلكتروني، والأنشطة الدعائية ضد النظام، والإساءة إلى مكانة الشهداء، ونشر الشائعات.

ووفقًا لتقرير المنظمة، تم اعتقال المجرمين خلال عمليات فنية واستخباراتية على مدار الساعة من قبل القوات الامنية، وبعد تنسيق قضائي خلال عمليات مباغتة.

بدوره أعلن قائد شرطة محافظة كرمان جنوب شرق ايران انه في أعقاب العدوان الوحشي للكيان الصهيوني البغيض على أجزاء من البلاد، اعتقلت شرطة الأمن العام في المحافظة شخصين في عملية واسعة النطاق بتهمة دعم الأعمال الوحشية للكيان الصهيوني، وإثارة الرأي العام في الفضاء الإلكتروني، والأنشطة الدعائية ضد النظام، وإهانة مكانة الشهداء، ونشر الشائعات.

وبموجب المواد 6 و7 و8 و10 من قانون مواجهة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني، فإن أي تعاون استخباراتي مع الموساد، أو تفاعل أو تبادل للمعلومات مع شخصيات رسمية وغير رسمية في الكيان ، وأي أعمال ثقافية أو إعلامية أو دعائية أو مساعدة تهدف إلى تأكيد أو تعزيز وترسيخ الكيان، تعد جرائم يتم الحكم على مرتكبها بأشد العقوبات القانونية.

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