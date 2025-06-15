موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على الارض المحتلة تستهدف تل أبيب وأشدود

وبعد ساعات قليلة من الموجة السادسة من عملية "الوعد الصادق 3"، شنّت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية موجة أخرى من الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على الأراضي المحتلة، مستهدفةً مدينتي تل أبيب واشدود.

في هذه الموجة، اخترقت الصواريخ الباليستية الإيرانية عدة طبقات دفاعية وأصابت نقاطًا مُحددة.

كما أصاب عدد من الصواريخ والطائرات المُسيّرة الإيرانية مناطق مُختلفة في شمال وجنوب وشرق الأراضي المحتلة.

وأفادت مصادر إخبارية بتدمير وإحراق عدة مبانٍ في تل أبيب بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية.

وعقب الهجوم ، دوت صفارات الإنذار بشكل متواصل في مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة، مما أجبر ملايين الإسرائيليين على البحث عن ملاجئ.

وأفادت تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من البلدات الإسرائيلية عقب الهجوم ، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات عدة في المناطق المحيطة بمطار بن غوريون وشرق تل أبيب.

في ليلة السبت 14 يونيو/حزيران ، وفي الموجة السادسة من الهجمات الإيرانية ، أُطلقت صواريخ من عشرات القواعد الصاروخية في مدن مختلفة، منها شيراز وكاشان وقم ولرستان، باتجاه الأراضي المحتلة.

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