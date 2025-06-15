العراق يعلن اتخاذ إجراءات عملية ضد انتهاك "إسرائيل" لمجاله الجوي

جاء ذلك وفق بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، بعد انتهاك إسرائيل الأجواء العراقية خلال عدوانها على إيران.

وأفاد النعمان، بأن حكومة بلاده “تجدد رفضها القاطع والتام لانتهاك الأجواء العراقية واستخدامها في الاعتداءات العسكرية التي ترتكبها إسرائيل ضد إيران أو ضد أي من دول الجوار الإقليمي”.

وأشار البيان إلى أن رفض الحكومة يأتي لأن “هذا الأمر يمثل التزاماً أساسياً ودستورياً من العراق بسياسة حسن الجوار، ومنع استعمال أراضيه ومياهه وسمائه لتكون منطلقاً لأي اعتداءات تطال دول الجوار، التي تربطها معها أفضل العلاقات على مختلف المستويات”.

وتتابع الحكومة العراقية، وفق البيان، مع الأطراف الدولية المعنية جميع “هذه الأفعال غير القانونية، التي تعد انتهاكا صارخاً للسيادة العراقية ومبادئ القانون الدولي، بما لها من تأثيرات سلبية على الاستقرار والسلم في المنطقة”.

وطالبت الحكومة العراقية الولايات المتحدة بـ”تحمّل مسؤوليتها وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والأعراف والمواثيق الدولية، بما يؤدي إلى منع طائرات "إسرائيل" من تكرار اختراق الأجواء العراقية وتنفيذ الاعتداءات”، حسب البيان.

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