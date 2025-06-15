القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع حساسة في يافا المحتلة بصواريخ فرط صوتية

وأعلنت العميد سريع في بيان له، العملية نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية الفرط صوتية نوع "فلسطين2" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف في البيان: إن العملية تناسقت مع العمليات التي ينفذها الجيش والحرس الثوري الإيراني وقد حققت أهدافها بنجاح.

وتابع قائلا: إننا نحيي الجمهورية الإسلامية في إيران شعبا وجيشا وقيادة وهي تواجه ببسالة العدوان الصهيوني.

وأكد أننا على العهد والوعد مع أبناء غزة ومجاهديها حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

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