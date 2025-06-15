إسقاط 44 طائرة مسيرة في حدود البلاد

وصرح العميد کودرزي امس الأحد: في أعقاب الغارة الجوية للکیان الصهیوني، خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم رصد 44 طائرة مسيرة وطائرة صغيرة تابعة لهذا الکیان الشرير كانت تحاول دخول المجال الجوي للبلاد وتم تدميرها بفضل يقظة حرس الحدود.

وأضاف في إشارة إلى الجاهزية العملياتية الكاملة لحرس الحدود في مراقبة حدود إيران الإسلامية وحراستها: إن قوات حرس الحدود الايراني الشجاعة بجاهزيتها الكاملة للسيطرة على الحدود وحراستها، حذرت جميع الجماعات المعادية والإرهابية والمسلحة والمهربين من أنها سترد بقوة على أي هجوم على أمن حدود البلاد.

وأكد العميد كودرزي التضامن الكامل مع القوات المسلحة الأخرى، مشدداً على الرقابة الاستخباراتية للحفاظ على أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومواجهة أي تهديدات في الشريط الحدودي.

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