١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٢٩ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85863358
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إسقاط 44 طائرة مسيرة في حدود البلاد

١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٢٩ ص
رمز الخبر: 85863358
إسقاط 44 طائرة مسيرة في حدود البلاد

طهران/ 15 حزيران / يونيو/ارنا- قال قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد" أحمد علي كودرزي":تم إسقاط و تدمیر 44 طائرة مسيرة وطائرة صغيرة تابعة للكيان الصهيوني في بعض حدود البلاد.

وصرح العميد کودرزي امس الأحد: في أعقاب الغارة الجوية للکیان الصهیوني، خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم رصد 44 طائرة مسيرة وطائرة صغيرة تابعة لهذا الکیان الشرير كانت تحاول دخول المجال الجوي للبلاد وتم تدميرها بفضل يقظة حرس الحدود.

وأضاف في إشارة إلى الجاهزية العملياتية الكاملة لحرس الحدود في مراقبة حدود إيران الإسلامية وحراستها: إن قوات حرس الحدود الايراني الشجاعة بجاهزيتها الكاملة للسيطرة على الحدود وحراستها، حذرت جميع الجماعات المعادية والإرهابية والمسلحة والمهربين من أنها سترد بقوة على أي هجوم على أمن حدود البلاد.

وأكد العميد كودرزي التضامن الكامل مع القوات المسلحة الأخرى، مشدداً على الرقابة الاستخباراتية للحفاظ على أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومواجهة أي تهديدات في الشريط الحدودي.

انتهی**1426

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