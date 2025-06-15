عطوان: أكثر من خمسة ملايين مُستوطن صهيوني یهرب إلى الملاجئ

وقال عطوان:جاء العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران الذي تمثل في قصف بعض منشآتها النووية، ليكشف النوايا الصهيونية والغربية الكامنة خلفه وهي تغيير نظام الثورة الإسلامية الحاكم في إيران واستِبداله بنظام غربي التوجه يعيد إيران إلى معسكر الهيمنة الغربية، على غرار ما كان عليه قبل الثورة الإسلامية وكل الأحاديث والتسريبات عن البرنامج النووي الإيراني وأخطاره مجرد تمويه وذر الرماد في العيون.

وتابع: الغرب الذي تقوده الحركة الصهيونية هذه الأيام وتوظفه لخدمة أهدافها في تدمير كل الأنظمة العربية والإسلامية التي تساند الحق الفلسطيني المشروع في استعادة أراضيه كاملة، هذا الغرب يستنفر بشدة هذه الأيام ويعلن معظم قادته استِعدادهم لخوض الحرب ضد إيران إلى جانب دولة الاحتلال، متناسية عمدا.

واکد: أن نتنياهو هو من بدأ العدوان وأرسل أكثر من مئة طائرة كدفعة أُولى لقصف منشآت نووية وجواسيس "موساده" لاغتيال قيادات عسكرية إيرانية وأكثر من ستة من العلماء النوويين في إطار نظرية "الصدمة والترويع" وتدمير المعنويات الإيرانية وادعاء النصر السريع.

واضاف المحلل الفلسطیني: دولة الاحتلال الصهيوني هي التي استخدمت الغرب بزعامة أمريكا لتغيير جميع الأنظمة العربية التي وقفت في خندق المقاومة، ابتداء من العراق ومرورا بليبيا وانتهاء بسورية وجاء الدور الآن على إيران التي دعمت المقاومة الفلسطينية والأذرع العربية والإسلامية التي تقف في خندقها ِ من حزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن والحشد الشعبي في العِراق.

وتابع:المؤشرات الأولية تؤكد أن الغالبية العظمى من الشعب الإيراني المسلم تقف خلف قيادتها، ونظامها الإسلامي وتسخر من هذه الخطابات التي يوجهها نتنياهو ووريث شاه إيران، وتعتبرها إهانة لهويتها الوطنية وعقيدتها الدينية ومحاولة لتمزيق إيران ووحدتها الوطنية وأمنها واستِقرارها.

واضاف عطوان: "الوعد الصادق الثالث" سيكون أضخم، ليس في عدد الصواريخ فقط، وإنما نوعيتها أيضا، فهذه هي المرة الأولى ومنذ بدء الصراع العربي والإسلامي الإسرائيلي قبل 76 عامًا، يهرب أكثر من خمسة ملايين مستوطن إسرائيلي إلى الملاجئ وأنفاق القطارات والميترو بحثا عن الأمن وخوفا ورعبا من زخات الصواريخ الإيرانية.

وتابع:هذا قمة الانتصار الإيراني والإسلامي وذروة الهزيمة للمشروع الصهيوني وداعميه عربا كانوا أو غربيين وهذا ما يفسر مهاتفة ترامب اليوم بعض "أصدقائه" العرب، طالبا التوسط لدى إيران لوقف التصعيد والعودة إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى مخرج سلمي للأزمة والقادم أعظم.