الدويري: الصبر الإستراتيجي يرجح كفة إيران إن طال أمد المواجهة

وأضاف الدويري في تحليل عسكري ان إيران، التي تعرضت لهجمات استهدفت قادتها ومنشآتها النووية، تسعى لاستعادة توازن الردع عبر رد مدروس ومتدرج، وهي تملك من أدوات القوة ما يتيح لها التحكم بإيقاع التصعيد، إذا ما أُحسن توظيف هذه الأدوات وفق تكتيكات زمنية ومكانية متكاملة.

وأوضح أن الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، إلى جانب الطائرات المسيرة، يجب أن تستخدم بتزامن دقيق لإحداث حالة من الإغراق الدفاعي، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الصهيونية رغم الدعم الأميركي لم تستطع صد سوى 75% من الموجة الأولى التي أطلقتها إيران، حيث أصابت نحو 50 صاروخا أهدافها داخل "إسرائيل".

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