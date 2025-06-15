مهاجراني: لم نكن نريد الحرب أبدا/لم يتركوا مجالا للتفاوض

وفي مقابلة تلفزيونية،اليوم الاحد، وضمن تقديمها التعازي باستشهاد كوكبة من القادة العسكريين والعلماء النوويين والمواطنين الأعزاء نتيجة العدوان الغاشم للكيان الصهيوني على أرض إيران العزيزة، اكدت مهاجراني انه وعلى اعتاب ذكرى الجريمة الامريكية المتمثلة باستهداف طائرة الرکاب الايرانية في الثالث من تموز ١٩٨٨ من قبل الفرقاطة الامريکية "فينسنس" في مياه الحليج الفارسي، ومع العلم بان أعداء ايران لن يترددوا في ارتكاب أي جريمة؛ فمن واجب ايران أن تحافظ على أرواح مواطنيها الأعزاء، وبناء على توصيات وزارة الطرق والتنمية الحضرية والطيران المدني، سيتم إلغاء الرحلات الجوية في ايران حتى إشعار آخر.

ليس هناك مشاكل في تأمين احتياجات الشعب من الأدوية والوقود والاساسيات

وأفادت المتحدثة باسم الحكومة، انه مما لا شك فيه ان ايران في حالة حرب، لكن يجب على الشعب الإيراني العزيز أن يعلم أنه لا توجد أي مشاكل في نقل الأدوية والوقود والمواد التي يحتاجها.

وتابعت مهاجراني ان ايران لم تكن تريد الحرب أبدا، وبذلت قصارى جهدها لعدم الدخول في الحرب، وتفاوضت رغم انعدام الثقة، وأرادت للمفاوضات أن تصل إلى نهايتها، وكانت مستعدة لطرح اقتراحها في الجولة السادسة،لكنهم لم يتركوا مجالا للتفاوض.

يتبع**