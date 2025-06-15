حرس الثورة الإسلامية : عملية "الوعد الصادق -3" بداية طريق للانتقام الوطني

وافادت "ارنا"، بان نص البيان الصادر، اليوم الاحد، عن إدارة العلاقات العامة بالحرس الثوري الايراني، في أعقاب استشهاد مجموعة من افراد قوة الجو - فضائية للحرس الثوري اثر الهجوم الصهيوني الارهابي على إيران يوم الجمعة الماضي، جاء كالاتي :-

إننا نتقدم بأحر التهاني والتعازي، من صاحب العصر والزمان (عج)، وقائد الثورة الاسلامية، وعوائل الشهداء الاعزاء ورفاقهم الكرام والشعب الايراني الشريف، على خلفية استشهاد مجموعة من القادة البارزين في القوة الجوية لحرس الثوري ورفاق قائد القوة الجو - فضائية التابعة للحرس العميد الشهيد "أمير علي حاجي زاده"؛ الشهداء "محمود باقري"، و"داوود شيخيان"، و"محمد باقر طاهربور"، و"منصور صفر بور"، و"مسعود طيب"، و"خسرو حسني"، و"جواد جرسرا".



لا شك إن نضالات هؤلاء الشهداء الأبرار ستبقى خالدة في ذاكرة الشعب الإيراني، وخاصة في السجل قوة الجو- فضائية التابعة للحرس الثوري، وستكون مصدر حماس وانطلاقة للأجيال القادمة من هذه القوة، ولجميع شباب هذه البلاد، على درب التضحية والفداء دفاعا عن الثورة والنظام الإسلامي، وعن شرف وأمن إيران. وسيواصل رفاقهم مسيرتهم المضيئة والمشرقة بقوة واقتدار.



رغم أن استشهاد هؤلاء القادة الأبرار ترك جرحا عميقا في قلوب الشعب الإيراني وقواته المسلحة، لكن دمائهم الزكية بلا شك عززت شجرة الثورة الإسلامية الصلبة، بل وجعلت ارادة الشعب الإيراني العظيم وأبنائه الثوريين في مواجهة الصهيونية العالمية وداعميها الأشرار والمجرمين، أكثر حزما وثباتا.

بفضل الله وعونه، لقد شاهد الشعب الإيراني الابي، وخاصة عوائل هؤلاء الشهداء وسائر شهداء الجريمة الصهيونية، شهدوا انه بعد ساعات قليلة من العدوان الإجرامي والإرهابي الصهيوني يوم الجمعة الماضي، اتُخذ إجراء حاسم وقوي للرد على هذا الشر والإجرام، وتكبد العدو الصهيوني ضربة تاريخية قاصمة وخسائر فادحة؛ هذه ليست سوى بداية طريق "الانتقام الوطني"، وليعلم الكيان الصهيوني بأن عهد الجريمة غير المسؤولة قد ولّى.



إن الكيان الصهيوني المحتل محكوم عليه بالزوال والدمار، وبرفع راية الجهاد والشهادة ومواصلة السير على نهج الشهداء المقدس، بعون الله وقوته، سيتحقق وعد الله تعالى؛ [إنهم يرونه بعيدا ونحن نراه قريبا].

ستبقى ذكرى واسماء والمسار المشرف لهؤلاء الشهداء المظلومين من افراد القوة الجوية للحرس الثوري وجميع شهداء طريق المقاومة والدفاع عن الكرامة الوطنية والأمن والاستقلال وسلامة أراضي البلاد عزيزة وخالدة، وسيتم لاحقا إبلاغ مراسم تشييع ودفن هؤلاء الشهداء الأبرار وغيرهم من شهداء الهجمة العدوانية للكيان الصهيوني الغاشم إلى الشعب الإيراني.



يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر يوم الجمعة الماضية، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجو- فضائية للحرس الثوري الإسلامي العميد "أمير علي حاجي زادة"، ورفاقه في قوة الجو فضائية؛ الشهيد "محمود باقري" و"داوود شيخيان"، و"محمد باقر طاهربور"، و"منصور صفر بور"، و"مسعود طيب"، و"خسرو حسني"، و"جواد جرسرا"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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