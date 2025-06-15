منظمة التعاون الاقتصادي تدين العدوان الصهيوني على إيران

وأصدرت منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) بيانا اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أدانت فيه عدوان الکیان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووصفته بأنه انتهاك واضح لسيادة إيران وسلامة أراضيها.

وفيما يلي نص البيان:

وتعرب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) عن قلقها إزاء تصاعد العنف والتهديد للسلام نتيجة عدوان الکیان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتدين أمانة منظمة التعاون الاقتصادي بشدة هذا الإجراء، الذي يشكل انتهاكا واضحا لسيادة وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العضو الرئيسي والمضيف لأمانة منظمة التعاون الاقتصادي، وانتهاكا واضحا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما تعرب عن أعمق تعازيها لشعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية نتيجة للهجمات العسكرية الأخيرة.

وتؤكد أمانة منظمة التعاون الاقتصادي أن الهجمات على الأهداف المدنية، بما في ذلك البنية التحتية للنقل والطاقة، تقوض السلام في المنطقة وتشكل مخاطر جدية على الاستقرار العالمي.

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