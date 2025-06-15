١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٤٢ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85863697
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عراقجي يدعو الدول الإسلامية إلى تحرك جماعي ضد انتهاكات الكيان الصهيوني

١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٤٢ م
رمز الخبر: 85863697
عراقجي يدعو الدول الإسلامية إلى تحرك جماعي ضد انتهاكات الكيان الصهيوني

طهران /15 حزيران/ يونيو/ إرنا- عبّر وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "حسين إبراهيم طه"، عبر عن تقديره لتعاطف الاخير وإدانته للعدوان الإجرامي الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران؛ داعيا إلى الدول الإسلامية الى تحرك جماعي في مواجهة الخروقات المتزايدة للقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني على حساب دول المنطقة".

وأفادت "إرنا" أن "عراقجي" صرح خلال هذه المكالمة الهاتفية، بأن "الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتهديد الواضح للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين من قبل الكيان الإسرائيلي غير الشرعي، وارتكابه المجازر بحق المدنيين وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى استهدافه المنشآت النووية الإيرانية، أظهر مرة أخرى أن إفلات هذا الكيان من العقاب يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات".

كما أشار وزير الخارجية إلى حق إيران البديهي في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الخارجي؛ مؤكداً عزم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدفاع عن كيان إيران حتى يتوقف العدوان.

من جانبه، أعرب "إبراهيم طه"، عن قلقه الشديد إزاء هجمات الكيان الصهيوني ضد إيران، وندد بشدة بهذا العدوان العسكري؛ مصرحا : سنسعى من خلال منظمة التعاون الإسلامي وبالتعاون مع الأمم المتحدة لحشد الدعم العالمي ضد هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، وذلك لمنع تفاقم التوترات وانعدام الأمن في المنطقة.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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