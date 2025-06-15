السوداني : نقف في خندق وجبهة واحدة الى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وخلال اتصال هاتفي اجراه اليوم الاحد، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان ، اكد رئيس وزراء العراقي بأن رد إيران على هذا العدوان يبعث على الفخر والاعتزاز.

الى ذلك، أكّد الرئيس الإيراني بأن العدوان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي انطلق من الأجواء والأراضي التابعة لدولة صديقة وشقيقة، يُعدّ تجليًا واضحًا لطبيعة هذا الكيان الإجرامية والعدوانية ولعدم اكتراثه بكافة القوانين والأعراف الدولية المعترف بها.

وشدّد الرئيس بزشكيان على أنه "إذا لم يتم التصدي الحازم والجماعي لهذا النهج الآثم من قبل الأمة الإسلامية، فإن بلدانًا أخرى في المنطقة لن تكون بمنأى عن عدوان هذا الكيان في المستقبل القريب".

وأضاف : لم نكن البادئين بالحرب، لكننا رددنا بكل صلابة، وإذا تكررت الاعتداءات، فلتتوقع قوى العدوان ردودًا أشد إيلامًا وحزمًا.

انتهی**2054 / ح ع **