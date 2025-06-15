١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٢٠ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85863735
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الأمين العام لمنظمة أوبك يعزي بضحايا العدوان الصهيوني في إيران

١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٢٠ م
رمز الخبر: 85863735
الأمين العام لمنظمة أوبك يعزي بضحايا العدوان الصهيوني في إيران

طهران /15 حزيران / يونيو/ إرنا- بعث الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) "هيثم الغيص"، رسالة إلى وزير النفط الإيراني، رئيس مؤتمر المنظمة للعام 2025، "محسن باك نجاد"؛ معربا فيها عن تضامنه وتعازيه لإيران شعبا وحكومة في ضحايا العدوان الصهيوني على إيران.

وكتب "الغيص" في رسالته إلى وزير النفط الإيراني : -

ببالغ القلق، أتابع الأنباء المؤلمة المتعلقة بالعدوان الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأود أن أعرب، اصالة ونيابة عن موظفي الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، عن تضامننا الكامل معكم، ومع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذه الفترة العصيبة، نتقدم بخالص تعازينا وأسفنا للخسائر المأساوية في الأرواح والدمار الذي نجم عن ذلك ونقدم خالص دعواتنا وتعازينا لكم، ولحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وللأسر وجميع من فقدوا أرواحهم أو أصيبوا، ولكل من تأثر بهذا العمل العدواني المروع.

انتهى**9365 / ح ع **

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