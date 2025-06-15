الأمين العام لمنظمة اأوبك يعزي إيران بضحايا العدوان الصهيوني

وكتب "الغيص" في رسالته إلى وزير النفط الإيراني : -

ببالغ القلق، أتابع الأنباء المؤلمة المتعلقة بالعدوان الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأود أن أعرب، اصالة ونيابة عن موظفي الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، عن تضامننا الكامل معكم، ومع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذه الفترة العصيبة، نتقدم بخالص تعازينا وأسفنا للخسائر المأساوية في الأرواح والدمار الذي نجم عن ذلك ونقدم خالص دعواتنا وتعازينا لكم، ولحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وللأسر وجميع من فقدوا أرواحهم أو أصيبوا، ولكل من تأثر بهذا العمل العدواني المروع.

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