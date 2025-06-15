عدوان صهيوني يطال بعض المناطق في العاصمة طهران

وأفادت "إرنا" بأن، الكيان الصهيوني الإرهابي صعد، بعد ظهر اليوم الأحد، من وتيرة هجماته الوحشية على سيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية، مستهدفا بعض النقاط في العاصمة طهران.

وبحسب التقارير الواردة من مراسل ارنا، تشمل المناطق التي تعرضت للهجوم خلال الساعات الماضية من اليوم شمال ووسط العاصمة.

وتشير التقارير الميدانية ايضا، إلى أن هذه الهجمات العشوائية والوحشية استهدفت بعض المباني السكنية، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، بينهم نساء وأطفال.

وكان مبنى سكني في حي نارمك شرقي طهران قد تعرض ليلة أمس أيضا لقذائف الكيان الصهيوني قاتل الأطفال.

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