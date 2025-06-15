مسيرة حاشدة في باكستان تضامنا مع إيران وتنديدا بالعدوان الصهيوني

وأفادت "إرنا" بأن حركة "يقظة أمة المصطفى (ص) الباكستانية، نظمت مسيرة تضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الأحد في مدينة لاهور، عاصمة إقليم البنجاب؛ وقد انطلقت هذه المسيرة من مقر برلمان إقليم البنجاب إلى القنصلية الأمريكية.

ورفع المشاركون في هذه المسيرة التضامنية أعلام إيران وباكستان وجبهة المقاومة، وصور قادة الحرس الثوري الإيراني الشهداء؛ منددين بالهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني فجر الجمعة على إيران.

وهتف المتظاهرون بشعارات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا"، كما استنكروا صمت المجتمع الدولي إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة، "خاصة إيران التي تُعتبر مصدر إلهام لمحور المقاومة"، وبالتواطؤ الأمريكي والغربي مع "إسرائيل".

وفي كلمته أمام المتظاهرين، أشاد العلامة سيد جواد نقوي، رئيس حركة "يقظة أمة المصطفى (ص) "، بتضحيات شهداء جبهة المقاومة، وخاصة قادة الحرس الثوري الإيراني الشهداء؛ قائلا : إن الوضع الحالي في المنطقة سيكون بمثابة جرس إنذار للدول الأخرى في المنطقة، وعلينا جميعاً أن نقف إلى جانب إيران ضد جرائم الكيان الصهيوني.

وأضاف "نقوي" مخاطبا مسؤولي باكستان : يجب أن تكونوا حذرين من مؤامرات الكيان الصهيوني، ولا تدعوا الفوضى الداخلية أو المشاكل الاقتصادية الذاتية تؤدي إلى إضعاف مواقفنا ضد "إسرائيل" وداعميها.

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