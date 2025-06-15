عراقجي : العدوان الصهيوني على المنشآت النووية الايرانية انتهاك صارخ للقانون الدولي

وأفادت "إرنا"، بأن وزير خارجية اسبانيا أجرى، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني، حيث ناقش الجانبان التطورات الأخيرة في المنطقة على خلفية العدوان العسكري للكيان الصهيوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وأشار "عراقجي"، خلال هذه المكالمة الهاتفية، إلى الانتهاك الصارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني في خضم عملية المفاوضات بين إيران وأمريكا؛ قائلا : لقد هاجم الكيان الصهيوني، قبل يومين فقط من موعد الجولة السادسة للمفاوضات في مسقط، المنشآت النووية والمناطق السكنية الايرانية، منتهكا سيادة إيران وسلامتها الإقليمية.

واضاف : من الواضح أن الهدف الرئيسي الذي سعى وراءه الكيان الصهيوني من هذا العدوان كان التأثير المدمر على العمليات الدبلوماسية وجر الآخرين إلى حرب ظالمة؛ مشيرا إلى هجمات الكيان المتكررة على الاحياء السكنية التي راح ضحيتها عدد كبير من النساء والأطفال الأبرياء.

وأكد وزير الخارجية، بأن الرد على هذا العدوان هو دفاعي حيث قامت القوات المسلحة الإيرانية، في سبيل حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية ودعم مواطنيها، بعمليات دفاعية محسوبة بدقة، وستواصل ذلك بقوة حتى توقف هذا العدوان.



وأردف عراقجي : إن الهجوم على المنشآت النووية السلمية ممنوع، خاصة وأن البرنامج النووي الإيراني يخضع لأشد أنواع التفتيش صرامة، وقد تم الاقرار بذلك في قرار مجلس الأمن رقم 2231؛ وبناءً عليه، فإن توقع ايران المبرر، هو أن تدين جميع الدول وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا العدوان، وبأشد العبارات الممكنة.

كما انتقد وزير الخارجية الايراني، موقف الترويكا الاوروبية المخرب من خلال دعمها العدوان الصارخ للكيان الصهيوني، وشكر إسبانيا على مبادراتها.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإسباني عن أسفه لهذه الهجمات التي اسفرت عن ضحايا بين المدنيين؛ كما عبر عن قلقه من تصاعد التوتر في المنطقة، وأكد استعداد بلاده لبذل أي مساع حميدة في هذا الصدد.

انتهى**9365 مظ ح ع **