١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٤١ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85863860
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مصدر مسؤول : تأجيل مراسم تشييع شهداء العدوان الصهيوني

١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٤١ م
رمز الخبر: 85863860
مصدر مسؤول : تأجيل مراسم تشييع شهداء العدوان الصهيوني

طهران/15 حزيران / يونيو/ إرنا- أُعلن المجلس التنسيقي للإعلان الإسلامي في جمهورية ايران الاسلامية، عن تأجيل مراسم تشييع الجثامين الطاهرة لشهداء العدوان الصهيوني والتي كان من المقرر اقامتها يوم الثلاثاء المقبل (17 يونيو)؛ حتى إشعار آخر.

وأفادت "إرنا"، نقلا عن المجلس التنسيقي للإعلان الإسلامي في بيانه اليوم الأحد، أن "مراسم تشييع الجثامين الطاهرة للشهداء، والتي كان من المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، قد تأجلت بهدف التخطيط لتشييع جميع الشهداء الأبرار في وقت واحد، والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقا".

وكان "علي رضا معاف"، نائب رئيس قسم الأبحاث والتخطيط بالمجلس التنسيقي للإعلان الإسلامي، قد صرح في وقت سابق لوكالة "إرنا"، بأن مراسم تشييع الجثامين الطاهرة لشهداء العدوان الصهيوني الاثم، ستقام بمشاركة جماهيرية حماسية من ابناء الشعب الايرانية، في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء (17 يونيو) في ساحة "انقلاب" وسط العاصمة طهران.

انتهى**9365 / ح ع **

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