بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الايرانية على الارض المحتلة

وعقب تجدد عدوان الكيان الصهيوني على إيران، انطلقت مساء اليوم الاحد موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الايرانية في اطار المرحلة الثالثة من عمليات "الوعد الصادق 3" على الأراضي المحتلة.

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