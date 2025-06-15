١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٤٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85863912
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بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الايرانية على الارض المحتلة

١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٤٤ م
رمز الخبر: 85863912
بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الايرانية على الارض المحتلة

طهران / 15 حزيران / يونيو/ارنا- بدات مساء اليوم الاحد موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية على الارض المحتلة في اطار عمليات "الوعد الصادق 3".

وعقب تجدد عدوان الكيان الصهيوني على إيران، انطلقت مساء اليوم الاحد موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الايرانية في اطار المرحلة الثالثة من عمليات "الوعد الصادق 3" على الأراضي المحتلة.

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