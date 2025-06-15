بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الايرانية على الارض المحتلة

وعقب تجدد عدوان الكيان الصهيوني على إيران، انطلقت مساء اليوم الاحد موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الايرانية في اطار المرحلة الثالثة من عمليات "الوعد الصادق 3" على الأراضي المحتلة.
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طهران / 15 حزيران / يونيو/ارنا- بدات مساء اليوم الاحد موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية على الارض المحتلة في اطار عمليات "الوعد الصادق 3".
وعقب تجدد عدوان الكيان الصهيوني على إيران، انطلقت مساء اليوم الاحد موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الايرانية في اطار المرحلة الثالثة من عمليات "الوعد الصادق 3" على الأراضي المحتلة.
انتهى ** 2342
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