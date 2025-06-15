اعتقال عناصر خلية إرهابية في مدينة ري والعثور على معدات لتصنيع طائرات مسيرة

وقال العقيد حسين مافي، قائد شرطة مدينة ري: "تلقينا بلاغًا يفيد برؤية أشخاص مشبوهين في أحد المنازل. وعلى الفور، دخلت قوات الاستخبارات والأمن المنزل وضبطت عددًا كبيرًا من الطائرات المسيرة ومعدات لصنع طائرات انتحارية مسيرة وقنابل محلية الصنع.

وأضاف: تجاوز وزن المتفجرات التي تم العثور عليها 200 كيلوغرام، كما عُثر على حوالي 30 جناحًا و33 منصة إطلاق والعديد من معدات صنع الطائرات الانتحارية المسيرة. لو تم تجميع هذه الأجهزة، لتسببت في دمار ملحوظ في مناطق مختلفة، ولربما أدت إلى استشهاد مواطنينا".

وأضاف قائد شرطة مدينة ري: "بفضل الله، وكوادر الامن وزملائنا في قوات الشرطة، تم إحباط مخطط العناصر الإرهابية التابعة للموساد".

وأكد مافي: "كانت هذه الخلية الإرهابية تمتلك عدة طائرات مسيّرة جاهزة للتصنيع، ولحسن الحظ ألقينا القبض على هؤلاء العناصر الإرهابية".

ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة ، وقال: ان معلومة بسيطة يتم الابلاغ عنها قد تحول دون وقوع كارثة كبرى.

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