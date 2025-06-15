قوات الحرس الثوري تُسقط 3 طائرات مسيرة معادية في زنجان وسنندج

وقال المكتب في بيان يوم الاحد: "بفضل الله، أسقطت منظومة الدفاع الجوي للحرس الثوري في محافظة زنجان طائرتين مُسيّرتين للعدو في سماء المحافظة قبل ساعة".

واضاف: "إحدى هاتين الطائرتين المُسيّرتين اميركية وكانت تُستخدم لأغراض التجسس، والطائرة الثانية مُسيّرة انتحارية صهيونية".

من جهة اخرى أعلن نائب محافظ كردستان للشؤون السياسية والامنية ان الدفاعات الجوية للحرس الثوري والجيش في سنندج اعترضت طائرة مسيرة ودمرتها قبل ساعات.

وأضاف علي أكبر ورمقاني في مقابلة مع وكالة "ارنا" فجر الاثنين: بعد أن حلقت هذه الطائرة المسيرة فوق مدينة سنندج مركز محافظة كردستان (غرب)، تعاملت منظومة الدفاع الجوي معها ونجحت في تدميرها.

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