ايران تهزم اوكرانيا في دوري الامم 2025

وتغلب المنتخب الإيراني على أوكرانيا بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما مساءً الاحد، محققًا فوزه الأول في البطولة.

وكانت نتائج الاشواط الخمسة كالتالي: 28-30 و 25-20 و 22-25 و 25-21 و 15-9 ويتقدم ستة مراكز على الأقل في جدول البطولة.

خاض المنتخب الإيراني للكرة الطائرة أربع مباريات في الأسبوع الأول من دوري الأمم، واختتم مشواره بفوز واحد وأربع نقاط.

وخسرت ايران مبارياتها الثلاث الاولى في البطولة امام البرازيل 0-3 و سلوفينيا 2-3 وامريكا 2-3 .

سيسافر المنتخب الإيراني للكرة الطائرة الى بلغراد لمواجهة صربيا والأرجنتين وألمانيا وهولندا في الأسبوع الثاني من دوري الامم 2025.

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