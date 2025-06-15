١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85864034
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ايران تهزم اوكرانيا في دوري الامم 2025

١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٢٤ ص
رمز الخبر: 85864034
ايران تهزم اوكرانيا في دوري الامم 2025

طهران / 16 حزيران /يونيو/ارنا- فاز المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة على المنتخب الأوكراني في مباراته الأخيرة بالأسبوع الأول من دوري الأمم 2025 الذي جرى باستضافة البرازيل.

وتغلب المنتخب الإيراني على أوكرانيا بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما مساءً الاحد، محققًا فوزه الأول في البطولة.

وكانت نتائج الاشواط الخمسة كالتالي: 28-30 و 25-20 و 22-25 و 25-21 و 15-9  ويتقدم ستة مراكز على الأقل في جدول البطولة.

خاض المنتخب الإيراني للكرة الطائرة أربع مباريات في الأسبوع الأول من دوري الأمم، واختتم مشواره بفوز واحد وأربع نقاط.

وخسرت ايران مبارياتها الثلاث الاولى في البطولة امام البرازيل 0-3 و سلوفينيا 2-3 وامريكا 2-3 .

سيسافر المنتخب الإيراني للكرة الطائرة الى بلغراد لمواجهة صربيا والأرجنتين وألمانيا وهولندا في الأسبوع الثاني من دوري الامم 2025.

انتهى ** 2342

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