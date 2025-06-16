حرس الثورة الإسلامية یصدر بيانا بالتزامن مع الموجة الثامنة من "الوعد الصادق 3"

وقال البيان: بدأت منذ لحظات موجة جديدة من الهجمات الصاروخية جو-جو التي يشنها حرس الثورة الإسلامية، وكانت أكثر قوة وتدميرا من ذي قبل.

وأضاف: في هذه العملية، تعرضت أنظمة القيادة والسيطرة التابعة للكيان الصهيوني الغاشم للتعطيل باستخدام الأساليب الحديثة والاستفادة من القدرات المعلوماتية والمعدات التي عززها الشهداء اللواء "محمد باقري"، واللواء "حسين سلامي"، والعميد "أمير علي حاجي زادة"، وشهداء آخرون من القوات الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، كما تعطلت أنظمة الدفاع المتعددة الطبقات للعدو، بحيث استهدفت أنظمة دفاع الكيان بعضها البعض.

وتابع قائلا: إن المبادرات والقدرات المستخدمة في هذه العملية، ورغم الدعم الشامل من الولايات المتحدة والقوى الغربية وامتلاك أحدث تكنولوجيا الدفاع، أدت إلى تحقيق أقصى قدر من الضربات الصاروخية على أهداف في الأراضي المحتلة.

وقال: إننا نشهد اليوم تحقق الوعود الصادقة للشهداء اللواء باقري واللواء سلامي والعميد حاجي زادة، الذين أعلنوا مرارًا وتكرارًا أن الوعد الصادق بالعمليات الثلاث والمستقبلية سيكون أشد وطأة وصعوبة ودقة وتدميرا من العمليات السابقة. كما أظهرت هذه العملية خطأ حسابات وتقديرات العدو الصهيوني المتوهم والأمريكيين تجاه إيران الإسلامية تماما، والآن يجب أن نشهد انهيار كيان الاحتلال الصهيوني.

وأضاف البيان: على أنصار هذا الكيان الإجرامي أن يعلموا أيضا أن العمليات الفعالة والمستهدفة والأكثر تدميراً ضد الأهداف الحيوية لهذا الكيان الزائف ستستمر حتى تدميره الكامل.

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