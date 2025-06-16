تعيين "علي مدني زادة" وزيرا للاقتصاد والمالية

وفي جلسة اليوم لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الاثنين، تم إدراج مناقشة مؤهلات "علي مدني زادة"، كوزير مقترح للاقتصاد على جدول الأعمال، ووافق النواب على تعيينه وزيرا للشؤون الاقتصادية والمالية بأغلبية 171 صوتا لصالحه و67 صوتا ضده و8 امتناع عن التصويت من أصل 246 صوتا.

وقبل مدني زاده، كان "عبد الناصر همتي" أول وزير للاقتصاد والمالية في الحكومة الرابعة عشرة، وفي 12 مارس/آذار من العام الماضي، صوت أعضاء مجلس الشورى الإسلامي على عزله.

وفي 1 حزيران/ يونيو 2025 قدم الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، "علي مدني زادة"، إلى مجلس الشورى الإسلامي كوزير مقترح للشؤون الاقتصادية والمالية.

تجدر الإشارة إلى أن علي مدني زادة، المولود عام 1982، خبير اقتصادي وأستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة شريف للتكنولوجيا. يشغل حاليا منصب عميد كلية الإدارة والاقتصاد في هذه الجامعة. حاز على الميدالية البرونزية في أولمبياد الرياضيات قبل 25 عاما.

كما عمل رئيسا لمجموعة النمذجة في معهد البحوث النقدية والمصرفية في البنك المركزي، ومستشارا اقتصاديا في الجهاز الوطني للتخطيط والموازنة، ومديرا لإصلاح قانون البنك المركزي والإصلاح الهيكلي لموازنة الدولة.

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