الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة صهيونية متطورة

وقال "تاج الدين صالحيان" في حديث لوكالة إرنا اليوم الاثنين: إن هذه الطائرة المسيرة أسقطتها منظومات الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم الاثنين في منطقة "عين الصولة" بقضاء "دشت عباس" بمدينة دهلران الحدودية.

وأضاف: "هذه المسیرة من طراز MQ9 التي تصنعها شركة جنرال أتوميكس في الولايات المتحدة".

ودعا صالحيان المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة للمؤسسات الشرطية والأمنية والاستخباراتية والعسكرية.

وأسقطت منظومة الدفاع الجوي الغربية في البلاد يوم السبت، ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية متطورة في سماء محافظة إيلام.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن یوم الجمعة ، عدوانا على مناطق بطهران و مدن أخرى في البلاد وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

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