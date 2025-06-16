الحكومة تسعى بکل ما اوتیت من قوة لضمان عدم تعطيل حياة الناس

وفي منشور له على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني،اليوم الاثنين،اكد الرئيس الايراني على أهمية الصمود بوجه عدوان العدو ومقاومته.

واضاف: لم نكن ولن نكون من اعتدى، بل نقف صفا واحدا في وجه هذا المجرم الوحشي. وبينما يصمد شعبنا العزيز في هذه المعركة، تسعى الحكومة بكل ما أوتيت من قوة لمنع أي خلل في حياة الناس اليومية.

يشار الى انه فجر يوم الجمعة 13 حزيران/يونيو، شن الكيان الصهيوني هجوما إرهابيا على طهران وعدد من المدن الايرانية ، استشهد على اثره كوكبة من القادة العسكريين والعلماء والمدنيين الايرانيين.

وفي هذا السياق، اكد قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية ستعمل بقوة واقتدار لتجعل الكيان الصهيوني الغاصب ذليلا.

وردا على العدوان الصهيوني الهمجي، انطلقت المرحلة الثالثة من عملية "الوعد الصادق 3" واستهدفت الأراضي الفسطينية المحتلة، حيث يتمركز الكيان الصهيوني، ووفقا لتقريرحرس الثورة الاسلامية فقد تضاعفت كمية الصواريخ الهجومية التي يطلقها حرس الثورة على الأراضي المحتلة في هذه العملية، وتضاعفت مجموعة الأهداف المختارة ثلاثة أضعاف حيث اصابت بدقة مواقع واماكن حساسة واستراتيجة في عمق الكيان الصهيوني المحتل .

انتهى**ر.م