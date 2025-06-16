هجوم الکیان الصهيوني علی طهران

طهران/ارنا- استشهد عدد من القادة العسكريين والعلماء والمدنيين جراء الهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني على طهران وعدد من المدن الايرانية.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي"و"أمير حسين فقيهي".