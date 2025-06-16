بقائي: للدول الغربية؛ قِفْنَ ولو لمرة واحدة،على الجانب الصحيح من التاريخ

خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، اليوم الاثنين،اكد بقائي على مسؤولية كل دولة عضو في الأمم المتحدة معتبرا ان الازدواجية في الخطاب الذي يبرر العدوان، ليس إلا نفاقا وانعداما للمسؤولية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" : "اليوم هو اليوم الرابع من دفاعنا الوطني ضد عدوان صارخ يتعرض له وطننا. ، وبينما كان الشعب الإيراني منشغلا بالتحضير لعيد عظيم صباح الجمعة،استهدف الكيان الصهيوني فجر يوم الجمعة 13حزيران/يونيو ، وطننا بأسلحة معظمها امريكية، وادى ذلك الى استشهاد عدد من الشخصيات الإيرانية البارزة والهامة في مجالي العلوم والدفاع، بالإضافة إلى عدد من المدنيين الأبرياء.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية مقدما تعازيه الحارة لجميع أحرار العالم والشعب الإيراني العظيم باستشهاد كوكبة من القادة والعلماء والمدنيين في هذه الجريم النكراء مؤكدا على ان ذكراهم ستبقى خالدة في تاريخ إيران المجيد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن إيران وبعد تعرضها لعدوان من جانب الكيان الصهيوني الذي يستهدف أراضيها بأسلحة وتجهيزات أمريكية، قد بدأت نضالا شرسا، معتمدة على التوفيق الالهي وقوتها الداخلية، معتبرا هذا العدوان جريمة كبرى لا تغفر وسيتم مواصلة مواجهتها بقوة.

ورأى بقائي ان جميع الدول التي تدعم الكيان الصهيوني أو تبرر الاعتداءات باي شكل من الاشكال هي شريكة في هذه الجرائم جميع الدول وسيبقى هذا الامر في ذاكرة الإيرانيين وشعوب المنطقة، لافتا الى ان هذا العدوان لم يأتِ من فراغ، بل هو استمرار لعدوانات العقود الثمانية الماضية التي حوّلت المنطقة إلى حرب دائمة، مؤكدا على ان الرد الايراني على الكيان الصهيوني هو دفاع مشروع وفق القوانين الدولية والمنطق الإنساني.

الدعم الشامل من امريكا والدول الغربية للصهاينة یعرض السلام والأمن لتهديد غير مسبوق

واردف انه لا ينبغي نسيان جرائم غزة والضفة الغربية جراء عدوان جديد، فأراضي الدول الإسلامية لا زالت تحت احتلال الكيان الصهيوني،مشيرا الى ان إفلات الكيان الصهيوني من العقاب ودعم الدول الغربية له قد وضعا السلام في المنطقة والعالم في وضع خطير.

وقال المتحدث باسم الخارجية انه وبينما ندافع عن الأمة الإيرانية بكل قوتنا وندعم قواتنا المسلحة الشجاعة، فإننا نذكر أنفسنا بمسؤولية كل دولة عضو وغيرعضو في الأمم المتحدة.معتبرا انه وإذا كانت هذه الدول تلتزم حقا بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ عدم استخدام القوة، وسيادة القانون على المستوى الدولي، ونظام الأمن الجماعي، فيتعين عليها أن تتحرك الآن.

ومضى في القول ان مجلس الأمن الدولي مُلزم بأداء واجباته، وإن التصريحات المُضلِّلة، والتصريحات التي تُبرِّر العدوان فحسب، أو تُساوي بين المُعتدي والدولة المُعتدى عليها، وتُطالب إيران بضبط النفس، ليست سوى نفاقٍ وعدم مسؤولية.

اغتيال المواطنين الإيرانيين الأبرياء هو مثال واضح على الجريمة

وبالاشارة الى أن الكيان الصهيوني هاجم خلال الأيام الأربعة الماضية مناطق سكنية ومنشآت نووية سلمية في ايران، بما في ذلك منشأة نطنز في أصفهان، اعتبر بقائي ان هذه الأفعال تُخالف تماما جميع الأعراف والقوانين الدولية.وعليه فان مهاجمة المناطق السكنية، واغتيال شخصيات عسكرية عندما لم تكن هناك حرب قائمة، واغتيال المواطنين الإيرانيين الأبرياء في منازلهم أثناء ممارستهم لحياتهم اليومية هي أمثلة واضحة على الجرائم.

وتابع بقائي استعراض جرائم الكيان الصهيوني في عدوانه الاخير على ايران، قائلا: اليوم أريد أن أروي لكم بعض القصص. قصص أطفال هذه الأرض. كان إحسان إشراقي، أحد هؤلاء، أبا بسيطا وموظفا في بنك، يذهب إلى عمله كل صباح حاملا خبزا طازجا وقبلة على جبين ابنته.

وتابع: في العدوان الوحشي للكيان الصهيوني الهمجي على المناطق السكنية في طهران، سقط صاروخ في قلب حياتهم، لم يكن إحسان وابنته يمتلكان قنبلة نووية، ولم يشكلا تهديدا لأحد. كانا مجرد أب وابنته جريمتهما الحياة. لكن حتى تنفس الاطفال يرهب الكيان الغاصب فيستلذ في قتلهم بإمعان.وقد اصبحت الان قبورهم سواهد على هذا الاجرام الوحشي ، وقد كُتب على قبر احد الاطفال الشهداء: "فتاة في التاسعة من عمرها قُتِلت ضحيّةً دون أن تعرف السبب.

محمد اميني ؛بطل بلادنا الصغير ترك أحلامه تحت الأنقاض

ومضى بقائي يروي قصص الاطفال الشهداء ، قائلا: محمد مهدي اميني؛بطل بلادنا الصغير في التايكوندو،الذي كان مفعما بالنشاط وواعدا بسمتقبل زاهر،رحل مع والده تاركا احلامه تحت الأنقاض وامه وحيدة، تحمل زيّ التايكوندو الصغير لابنها بين ذراعيها، تعانق أحلام طفلها كل ليلة.

الهجوم الصهيوني على ايران عدوان بحد ذاته لا اقل ولا اكثر

وبالاشارة إلى أن هذه الحرب ليست موجهة ضد إيران فقط، اوضح بقائي ان هذه الحرب هي حربٌ على الحضارة الإنسانية.، لانها ليست صراعا بين دولٍ على عملةٍ أو خلافاتٍ أيديولوجية، بل حربٌ يشنها كيان محتلٌ وعنصري، كيان إبادة جماعية ارتكب أبشع الجرائم الدولية، ضد شعب متجذر في ارضه منذ آلاف السنين، مضيفا ان إن هذه الحرب هي ضد ميثاق الأمم المتحدة، وضد سيادة القانون، وضد كل القيم التي ناضلت من أجلها الإنسانية.

وعليه ، رأى بقائي ان جميع الدول، وخاصة تلك التي تلتزم بالتزاماتها الدولية وتؤمن بالتعايش السلمي على المستوى العالمي، ملزمة وايضا من واجبها اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الجريمة ومحاسبة هذا الكيان.

واكد ان اول خطوة في هذا الخصوص، هي الاعتراف بالحقيقة والإعلان عنها؛ معتبرا الهجوم الصهيوني على ايران عدوان بحد ذاته ، لا أقل ولا أكثر، و لا ينبغي إخفاء العدوان العسكري بتبريرات متنوعة لان ما قام به الكيان الصهيوني ليس إلا عملا عدوانيا ينتهك أهم مبدأ من المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

واضاف انه اذا سلّمنا بأن ميثاق الأمم المتحدة وُضع لمكافحة الحرب، ويُدرج قاعدة حظر استخدام القوة كأهم مؤشر على الالتزام بمبادئ القانون الدولي المعاصر، فإن هذا الوضع يُمثل اختبارا لجميع الدول يُظهر كيفية رد فعلها على الفوضى الصارخة والتمرد والتمرد الذي يمارسه كيان له تاريخ واضح بالاجرام.

الادارة الامريكية وساستها جزء من هذه الفوضى والعدوان

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن ايران كانت في خضم عملية دبلوماسية ومفاوضات عندما شن عليها الكيان الصهيوني عدوانا سافرا، موضحا: وكما ذكرتُ آنفا، فإن هذا الإجراء الذي اتخذه الكيان الصهيوني، والذي لا نعتقد أنه تم تنفيذه دون تنسيق وتعاون ودعم من الولايات المتحدة، قد أفرغ العملية الدبلوماسية والتفاوضية عمليا من معناها وأهميتها.

وتابع بقائي : لذا فمن مسؤولية الأطراف المتقابلة، وخاصة الولايات المتحدة، أن تتخذ موقفا واضحا في هذا الشأن. وبالتالي، إن المواقف المتناقضة والغامضة بشأن هذا العدوان لا تساعدنا على فهم الواقع فحسب، بل إنها لا تحل الشك الرئيسي لدينا والمتمثل في أن الادارة الامريكية وساستها هم جزء من هذه الفوضى والعدوان.

التفاوض لا معنى له في هذه الظروف الحالية

وأكد بقائي على أن اقتراح التفاوض لا معنى له في الظروف الحالية، ، قائلا : كما أكدت في وقت سابق، فإن الولايات المتحدة، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، ملزمة بادانة هذا العدوان بصراحة، لانه اذ يكون ميثاق الأمم المتحدة ملزما لجميع الدول، فإن جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ملزمة باتخاذ موقف ضده، وإجراءات جدية، بما في ذلك إصدار قرار واضح لا لبس فيه يدين هذا العدوان.

الهجوم على منشآت النفط في عسلوية ؛إشارة واضحة لنية الصهاينة بجر الآخرين إلى الصراع

واوضح بقائي ان الرد المشترك على الكيان الصهيوني لا يتطلب التنسيق المباشر مع إيران،لافتا الى ان ايران على تنسيق كامل مع جميع دول المنطقة والدول الإسلامية لمشاركة آرائها حول مخاطر وعواقب هذا الانتهاك الصارخ للقانون .

وافاد انه خلال اليومين أو الثلاثة الماضية، أجرى وزير الخارجية اتصالات هاتفية مع عشرات الدول، مضيفا :أستطيع أن أقول إن جميع دول المنطقة أدانت بالإجماع وبصوت واحد هذه الجريمة، لأنه لم يكن لأي دولة مثل هذه التجربة المريرة في التعايش مع كيان فصل عنصري ومحتل شرير يرتكب الابادة الجماعية ،مثل دول المنطقة.

وأكد بقائي أن دول المنطقة تدرك أن نار هذه الفتنة قد تمتد في أي لحظة، وخاصة بعد الجرائم الأخيرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، بما في ذلك الهجوم الذي وقع أمس على منشآت النفط الإيرانية في عسلوية، وهو عمل خطير للغاية ودليل واضح على نية هذا الكيان جر الآخرين إلى هذا الصراع.

وتابع انه ونظرا للطبيعة العدوانية والعدائية للكيان الصهيوني، فإن ايران على ثقة بأن دول المنطقة ستبذل قصارى جهدها لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة هذا الوضع وإجبار الكيان الصهيوني وداعميه على وقف هذه الجريمة، مضيفا انه سيُعقد اجتماع للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قريبا وستكون هذه القضية محور جدول أعماله.

شرعية البرنامج النووي الإيراني مؤكدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

بيّن بقائي ان هناك تناقض واضح يجب على الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الرد عليه، لافتا الى ان هذه الدول الثلاث، باعتبارها جزءا من الاتحاد الأوروبي وأعضاء في خطة العمل المشترك الشاملة، ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق وقرار مجلس الأمن رقم 2231.

ومضى يقول انه لو كانت هذه الدول تقدر وتحترم الاتفاق النووي والقرار المذكور، لكان عليها أن تدين صراحة جريمة الكيان الصهيوني، وخاصة الهجوم على منشأة نطنز النووية.

وأشار بقائي إلى أن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو البرنامج النووي الوحيد في العالم الذي تم تأكيد شرعيته من خلال قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قائلا: لقد تعرّض هذا البرنامج السلمي لهجوم من نظام يمتلك أسلحة نووية. ويُعدّ هذا الإجراء ضربةً قاصمة لنظام منع الانتشار النووي والقانون الدولي.

واستطرد، لذلك من الطبيعي أن نتوقع من الدول الأوروبية، في ظل الظروف الراهنة، أن تُركّز على وقف العدوان، ومحاسبة المعتدي، وإدانة إجراءات الكيان الصهيوني ضد المنشآت النووية الإيرانية إدانة قاطعة.

لا يمكن تبرير عدوان الكيان الصهيوني بأي شكل من الاشكال

وردا على سؤال حول ادعاء الكيان الصهيوني بتنفيذ عملية استباقية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: هذا هو المبرر الأكثر سخافة الذي استخدمه الكيان الصهيوني، ليس هذه المرة فحسب، بل على مدى العقود القليلة الماضية، لتبرير اعتداءاته وجرائمه ضد بلدان أخرى.

واعتبر ان العمليات الاستباقية غير مقبولة على الإطلاق من وجهة نظر القانون الدولي والمجتمع الدولي،مؤكدا على انه مجرد ذريعة سياسية سخيفة لمهاجمة الدول. وبالتالي، ليس له أي أساس قانوني أو شرعية.

وبالاشارة إلى أن هذا الهجوم والعدوان نُفِّذ دون أي استفزاز من إيران؛ اوضح بقائي انه لا يمكن تبريره بأي معيار، وهو مثال واضح على جريمة العدوان.، مضيفا انه ووفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فهو ليس عملا عدوانيا فحسب، بل إنه وفقا للنظام نفسه، يستوفي جميع عناصر تعريف "جريمة العدوان".

وتابع بقائي: إذا كنا قد قلنا سابقا ان الكيان الصهيوني ارتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فعلينا الآن أن نضيف جريمة الاعتداء الى قائمته. ومما لا شك فيه ان احدا لم يقبل هذا الإجراء، لافتا الى ان الدول أدانت هذا العمل بمواقفها، باستثناء دولة أو دولتين وهما المانيا وفرنسا حاولتا بطريقة أو بأخرى الوقوف إلى جانب المعتدي.

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على ان هدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأبناءها في القوات المسلحة والسلك الدبلوماسي، هو الدفاع عن الشعب الايراني ، مضيفا ان من يدّعي المساعدة في هذا الصدد، فالمعادلة واضحة جدا، والقضية أيضا واضحة جدا، فعليه انطلاقا من مسؤوليته القانونية والأخلاقية، أولا إجبار هذا الكيان المعتدي على وقف الجريمة والعدوان.

تقاعس مجلس الأمن في مواجهة هذا العدوان كان بمثابة تكرار للتاريخ

وافاد بقائي ان ايران وبعد هذا العدوان مباشرة طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي استنادا إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة،والذي عقد بالفعل والجميع قد اطلع على تقاريره، وكانت تأمل ايران من مجلس الأمن إدانة هذا العدوان بحزم، واتخاذ قرار بوقفه.

وتابع بقائي في هذا السياق، انه لم يتخذ قرار بذلك ، بسبب النهج السياسي لبعض أعضاء مجلس الأمن، وخاصة امريكا وفرنسا وبريطانيا، والذي يذكرهذا السلوك بنهج مماثل اتخذته هذه الدول عام 1980، بعد غزو نظام البعث العراقي لإيران، عندما استخدموا تصريحات غامضة لمنع مجلس الأمن من اتخاذ إجراءٍ جاد. وللأسف، لهذا النهج سابقةٌ تاريخية. ومع ذلك، نواصل تأكيد حقنا كعضوٍ في الأمم المتحدة.

واضاف انه وفي السياق نفسه،طلبت ايران عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي سيعقد اليوم،مشيرا الى ان مجلس المحافظين والمدير العام للوكالة يتحملان مسؤولية واضحة في هذا الصدد حيث ان المنشآت النووية السلمية الإيرانية،الخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل الوكالة،تعرضت لهجمات؛ ووفقا للوثائق الدولية، بما في ذلك قرار مجلس المحافظين رقم 533، فإن هذا العمل محظور وينتهك اللوائح الدولية، ويُعتبر تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

واردف المتحدث بسام الخارجية :لذلك، نتوقع من مجلس محافظي الوكالة ومديرها العام اتخاذ موقف حازم في إدانة هذا الإجراء ومحاسبة الكيان الصهيوني. ونسعى جاهدين لاتخاذ إجراءات على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك في منظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة البريكس،لوقف هذا العدوان وادانته على نطاق واسع.

لا ينبغي تحميل إيران مسؤولية جرائم العدو وعدوانه

وردا على سؤال حول سبب عقد عدة جولات من المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية : لو لم تنتهج ايران مسير المفاوضات، لكان السؤال المطروح اليوم: لماذا لم تتفاوضوا؟ لتجدوا ذريعة من دعاة الحرب على افعالهم أمثال نتنياهو.لذا، لا ينبغي تحميل إيران، بحكمتها في انتهاج الدبلوماسية، مسؤولية جرائم العدو وعدوانه.

وبيّن بقائي انه إذا كان هناك أحد ما قد خُدع في هذا الصدد، فهو الجانب الأمريكي، وحتى لو قبلنا ادعاءهم ، الذي لا يمكن لنا ان نقبله، بأن الكيان الصهيوني اعتجى على الأراضي الإيرانية دون التنسيق معهم، فهذا يعني أن أمريكا إما لم ترغب في منع هذا الكيان الشرير من تخريب العملية الدبلوماسية أو كانت غير قادرة على ذلك.

ورأى انه في كلتا الحالتين، يُعدّ هذا مصدرعار للطرف الذي يدّعي حل النزاعات الدولية ويُصور أمريكا كدولة مُحبّة للسلام،فقد تبددت كل هذه الطموحات بفعل هذا العدوان والفوضى.

على الدبلوماسية أن تهب لمساعدة القوات المسلحة بكل قوتها

وردا على سؤال لارنا،حول تصريحات وزير الخارجية بشأن تنسيق الجهاز الدبلوماسي مع القوات العسكرية والجهود المبذولة لتحويل إنجازات الميدان إلى سلام، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: تقف وزارة الخارجية الى جانب القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولن تدخر جهدا للدفاع عن الشعب الإيراني، وصد هذا العدو وردء خطره.

واوضح ان هذا عدوان يجب أن يُقابل بردٍ قوي، ولن تتردد ايران في ذلك، لأن هذا الدفاع دفاع مقدس لحماية الأرض التي تحمل قيمة مقدسة لكل ايراني، مذكرا بأن الجمهورية الإسلامية هي الحرم.

كما لفت بقائي الى انه ومنذ الساعات الأولى لهذا العدوان، أبلغ وزير الخارجية نظراءه في عدد كبير من الدول بمجريات الاحداث، معتبرا أن الدبلوماسية يجب أن تُساند القوات المسلحة بكل قوتها للدفاع عن الوطن ، مؤكدا على ان هذا ما يتم فعله وسيتم مواصلته بكل قوة.

حذرنا الترويكا الأوروبية وامريكا من عواقب قرارها

واشار بقائي انه مما لا شك أن الإجراء العدواني الذي اتخذه الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد أقل من 24 ساعة من اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقرار، بالغ الأهمية، مضيفا انه وقد سبق أن حذرت ايران صراحةً الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة من أن إجراءاتهم ستمهد الطريق وتوفر ذريعة لانتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي.

وبالتالي، راى بقائي انه لا بد من محاسبة هذه الدول في هذا الصدد، خاصة في ضوء تصريحات المسؤولين الصهاينة الذين زعموا أنهم بعد صدور قرار مجلس المحافظين، اتخذوا إجراءات لتنفيذ مخططاتهم العدوانية ضد إيران، موضحا ان هذا الامر يُسلط الضوء على المسؤولية المباشرة لواضعي القرار وحُماته، وكذلك مُعِدّي التقارير الجائرة وغير القانونية ويجب محاسبتهم على هذه الأفعال.

المدنيون الايرانيون تعرضوا لعدوان من قبل الصهاينة

وردا على سؤال حول تأييد مجموعة الدول السبع لهذا العدوان ، قال بقائي: لست متأكدا من أن مجموعة الدول السبع أيّدت هذا العدوان صراحة، ولكن ما لاحظته هو أنها خاطبت المعتدي والدولة التي اعتُدي عليها على قدم المساواة، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يمكن لمجموعة الدول السبع، بصفتها مؤسسة تضم دولا أعضاء في مجلس الأمن الدولي، أن تتهرب من مسؤولياتها.

واضاف بقائي: إن ما ينتظره الشعب الإيراني، وشعوب المنطقة والعالم، هو رؤية هذه الدول، في كل موقف واجتماع تحضره، الحقيقة وتعبّرعنها كما هي، والحقيقة هنا ليست سوى أن الكيان الصهيوني ارتكب عدوانا سافرا على دولة عضو في الأمم المتحدة.

واوضح بقائي انه خلافا لادعاءات الكيان الصهيوني، فقد استهدف المباني السكنية، حتى مستشفى حكيم للأطفال. لافتا الى ان الشخصيات البريئة التي ذكرها في بداية مؤتمره الصحفي ليست سوى غيض من فيض العشرات الذين استشهدوا خلال هذه الأيام الأربعة إثر الهجمات على الأحياء السكنية في طهران، مضيفا ان الهدف من هذه الهجمات واضح تماما وهو تعرض المدنيين الإيرانين لجرائم الكيان الصهيوني.

كما افاد بقائي : لقد تلقينا تقارير تفيد بأنه في حالتين على الأقل، أصابت مقذوفات صهيونية مبانٍ سكنية، بما في ذلك مقر إقامة دبلوماسي، وهو رئيس قسم حماية المصالح الأمريكية في إيران. لحسن الحظ، لم يكن الدبلوماسي موجودا في موقع الحادث وقت وقوعه، ولكن تقديرنا هو أنه لو كان موجودا، لكان من المرجح أن يُصاب بجروح بالغة، نظرا للأضرار التي لحقت بمنزله. كما أصابت شظايا سفارة إحدى دول المنطقة.

وتابع انه ومن المؤكد أن الكيان الصهيوني لم يرتكب عدوانا صارخا يتعارض مع كافة المعايير والقوانين الدولية فحسب، بل يرتكب في الوقت نفسه جرائم حرب باستخدام المقذوفات والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق السكنية والمواطنين الإيرانيين.

الكيان الصهيوني يريد إشعال هذه الحرب قدر استطاعته وتوسيع رقعتها إلى دول أخرى

وردا على سؤال حول توجهات إيران الدفاعية، أكد على أن القوات الايرانية المسلحة هي المؤهلة للحديث عن هذا الأمر، قائلا : فيما يتعلق بمجال السياسة الخارجية هو أننا لا نشك في أن الكيان الصهيوني يريد إشعال هذه الحرب قدر استطاعته وتوسيع رقعتها إلى دول أخرى ولاعبين آخرين في المنطقة".

وفيما يتعلق بإشارة وزير الخارجية إلى توسع رقعة الحرب في الخليج الفارسي، اوضح بقائي ان ما اشار اليه وزير الخارجية، كانت الهجوم على منشآت النفط الإيرانية في الخليج الفارسي منطقة عسلوية مما تعد تطورا بالغ الخطورة ومغامرة دنيئة من جانب الكيان الصهيوني، بهدف إشعال فتيل الأزمة في أجزاء أخرى من المنطقة، مؤكدا على ان هذا الوضع يتطلب يقظة من جميع الأطراف لإحباط هذه المؤامرة الخطيرة، التي تُعدّ جزءًا من مخطط الكيان الصهيوني العدواني للمنطقة بأسرها.

البرنامج النووي الإيراني مجرد ذريعة للصهاينة

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنه مما لا شك فيه أن هدف الكيان الصهيوني في المنطقة هو خلق الفوضى وإضعاف جميع دول المنطقة، ويسعى الى ترويج أيديولوجيته الخطيرة للغاية في المنطقة، واضاف ان هذه الحرب مفروضة على إيران، وعلى الشعب الإيراني، وعلى سلامة أراضيها ووحدتها، وعلى كل إيراني، مؤكدا انه من واجب كل ايراني العمل بكل قوته ووجوده لمواجهة هذا العدوان.

و راى ان برنامج إيران النووي مجرد ذريعة، إذ لا يوجد دليل أو مبرر أو دليل على انحراف البرنامج النووي الإيراني عن المسار السلمي، أو حتى احتمال انحرافه مستقبلا، حتى التقرير المسيس الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتضمن أي إشارة إلى عدم امتثال إيران. لذا، كل هذا مجرد ذريعة، والخلاصة أنهم يريدون إضعاف إيران وإلحاق الضرر بها.

إلى الدول الغربية: المستقبل سيحكم عليكم بقسوة.

ونصح المتحدث باسم وزارة الخارجية الدول الغربية، قائلا: قِفْنَ ولو لمرة واحدة،على الجانب الصحيح من التاريخ، سيحكم عليكن المستقبل بقسوة فيما بعد.ففي حالة عدوان نظام صدام حسين على إيران،ظلت هذه الدول معروفة إلى الأبد بنظر الشعب الايراني وشعوب المنطقة بانها الدول المتواطئة مع نظام البعث العراقي، مضيفا ان الآن، يتكرر هذا، وهذه المرة على يد نظام يرتكب حاليا إبادة جماعية والتي هي من طبيعته وتاريخه الاجرامي.

وتابع : لذلك فإن المطلب المشروع للشعب الإيراني من هذه الدول هو أن تصحح هذه المرة ماضيها المظلم؛ وأن تتخذ في اجتماعات مجلس الأمن موقفا يرتكز على التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة؛ وأن تحدد وتصرح بوضوح وتدين العمل العدواني؛ وأن تسمح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد.

انتهى**ر.م