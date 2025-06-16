استشهاد طبيبة من جامعة طهران للعلوم الطبية في هجوم الکیان الصهيوني

واستشهدت الدكتورة "مرضية عسكري" الأستاذة المساعدة في طب الأطفال حديثي الولادة مع طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات إثر الهجوم الإرهابي الذي شنه الکیان الصهيوني على منزلها.

كانت الدكتورة مرضية عسكري، أستاذة مساعدة في طب حديثي الولادة بجامعة طهران للعلوم الطبية وعضو هيئة التدريس في مستشفى بهرامي في الجامعة، وواحدة من الطبيبات الملتزمات والمتخصصات في طب حديثي الولادة الذين كرست حياتها لخدمة الطب في البلاد وتعلیم الجيل القادم من الأطباء.

کما أعلن رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، أن 1481 مواطناً أصيبوا واستشهدوا جراء عدوان الكيان الصهيوني على البلاد خلال 65 ساعة.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن یوم الجمعة ، عدوانا على مناطق بطهران و مدن أخرى في البلاد وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

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