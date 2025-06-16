مسؤول إيراني:العمل العدواني الذي يقوم به الکیان الصهيوني نموذجا واضحاً على الإرهاب الحكومي

وأكد "رضا نجفي" في الاجتماع الاستثنائي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثناء شكره للدول الداعمة للاجتماع: ان الولايات المتحدة كانت على علم بهذا العمل العدواني وشاركت في هذا العمل من خلال تقديم الدعم المعلوماتي والسياسي والمادي.

وانتقد بشدة تقاعس الوكالة ومجلس المحافظين في الرد على التهديدات المتكررة التي أطلقها الکیان الصهيوني ضد المواقع النووية السلمية الإيرانية وقال: إن هذا الصمت والتقاعس المستمر لم يضر بمصداقية الوكالة فحسب، بل شجع الکیان أيضاً على ارتكاب أعمال عدوانية.

وتابع: على مدى العقود الماضية ورغم السلوك المتحيز لبعض الأطراف واستمرار السياسات النووية غير القانونية للکیان الصهيوني خارج إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزمت دائماً بالتزاماتها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي والضمانات الشاملة للوكالة وزودت الوكالة بمعلومات واسعة ودقيقة حول أنشطتها النووية السلمية.

وأشار إلى أن الشفافية أصبحت في بعض الحالات أداة لتهديد الأمن القومي وحياة العلماء الإيرانيين وقال: عندما لا يتم احترام حقوق والتزامات الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي وتقوم بعض الأنظمة المعتدية غير العضو في معاهدة حظر الانتشار النووي بارتكاب العدوان والتهديدات بحرية ضد الأعضاء الملتزمين، فإن استمرار تنفيذ الالتزامات الطوعية سيكون غير مبرر.

وحذر نجفي:إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة منع الانتشار النووي ونظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحتفظ بحقها الطبيعي في الدفاع عن شعبها وسيادتها ومنشآتها النووية السلمية ومصالحها الوطنية وسوف تتخذ التدابير المضادة المناسبة في الوقت المناسب.

ودعا ممثل بلادنا مجلس المحافظين إلى إدانة العدوان الإسرائيلي بأشد العبارات وتحميل الکیان الصهيوني مسؤولية عواقب هذا العمل الخطير.

ويعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا استثنائيا في فيينا بناء على طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبدعم من روسيا والصين وفنزويلا وباكستان ومجموعة من الأعضاء الآخرين في الوكالة.

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