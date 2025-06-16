عارف: الشعب الإيراني سيخرج من الوضع الحالي بفخر

وفي إشارة إلى العمليات النفسية التي يقوم بها أعداء الشعب الإيراني لتعطيل حياة المواطنيين، أكد عارف في منشور على الصفحة الشخصية له عبر شبكة التواصل الاجتماعي "ايكس"، إن الحكومة والشعب الإيراني سيخرجان من الوضع الحالي بفخر واعتزاز.

وقال عارف: إنه رغم العمليات النفسية التي يشنها أعداء إيران لتعطيل حياة المواطنيين، فإن الحكومة والشعب الإيراني سيخرجان من هذه المحنة بفخر واعتزاز، مدركين تمامًا للوضع، مسخرين كل طاقاتهم. إن عظمة الشعب الإيراني النبيل وصبره قد ضاعفا من مسؤولية رجال الدولة. ومن أجل عزة إيران وكرامتها، فإن الحكومة الرابعة عشرة في خدمة المواطنيين الإيرانيين.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر يوم الجمعة الماضية، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجو- فضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد "أمير علي حاجي زادة"، ورفاقه في قوة الجو فضائية؛ الشهيد "محمود باقري" و"داوود شيخيان"، و"محمد باقر طاهربور"، و"منصور صفر بور"، و"مسعود طيب"، و"خسرو حسني"، و"جواد جرسرا"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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