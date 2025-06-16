أوقفوا آلة الإرهاب والقتل التي يتبعها الكيان الصهيوني

وأعلن مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية "ناصر سراج"، في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، اليوم الاثنين، أن اعتداءات الكيان الصهيوني لا تشكل انتهاكا واضحا لوثائق والتزامات حقوق الإنسان الدولية فحسب، بل تشكل أيضا انتهاكا لنظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، واتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن، وبيانات المؤتمر العام للوكالة، وتعتبر مثالا واضحا على العدوان وجرائم الحرب.

وفيما يلي نص الرسالة:

نفذ الاحتلال الصهيوني سلسلة هجمات عسكرية مخططة ومنسّقة على عدة مدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مستغلًا على نطاق واسع المعلومات الاستخباراتية والأسلحة والدعم السياسي من الدول الغربية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان وقد استهدفت هذه الأعمال العدوانية وغير القانونية منشآت نووية سلمية ومراكز عسكرية وبنى تحتية مدنية حيوية ومناطق سكنية.

من بين الأهداف الرئيسية لهذه الهجمات، استهداف منشأة نطنز النووية بشكل مباشر. وشملت هذه الاعتداءات الإجرامية أيضًا اغتيالات مستهدفة لكبار قادة للحرس الثوري الإيراني والعلماء النوويين ومواطنين أبرياء. وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد أكثر من عشرات المواطنين الإيرانيين، بينهم نساء وأطفال ومسؤولون عسكريون رفيعو المستوى، وإصابة المئات.

إن الخسائر الواسعة النطاق في صفوف المدنيين واستشهاد عشرات الأطفال والنساء إثر الهجوم على المناطق السكنية تضع هذه القضية في إطار القانون الإنساني الدولي. وفي ظل الوضع الراهن للصراع الدولي، يتضح جليا انتهاك الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

انتهاكات الكيان الصهيوني من منظور حقوق الإنسان الدولية

1. الحرمان التعسفي وغير القانوني من الحق في الحياة

الحق في الحياة، باعتباره أهم حقوق الإنسان، محمي حماية مطلقةً بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ووفقًا للتعليق العام رقم 36 للجنة حقوق الإنسان، فإن الحق في الحياة لا يعني مجرد انعدام الموت الجسدي، بل يشمل أيضًا الظروف التي يُمكن في ظلها التمتع بحياة إنسانية كريمة. خلال الهجمات الأخيرة، استشهد عشرات المدنيين - بمن فيهم نساء وأطفال وكبار السن والمرضى - في منازلهم أو شوارعهم أو أماكنهم العامة، دون أي دور لهم في الأعمال العدائية.

2. انتهاك الحق في مستوى معيشي لائق

إن التدمير واسع النطاق للمنازل ومصافي النفط وشبكات الطاقة والبنية التحتية للنقل في الهجمات الأخيرة يُشكل انتهاكًا جسيمًا ومتعدد الجوانب للحق في مستوى معيشي لائق (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). هذا الحق، النابع من المبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية، يشمل عناصر حيوية كالحق في السكن، والحصول على غذاء كافٍ، ومياه شرب آمنة، وخدمات الصرف الصحي الأساسية. إن تدمير البنية التحتية لا يستهدف كل عنصر من هذه العناصر بشكل مباشر فحسب، بل يدمر أيضا بشكل منهجي أسس الحياة المدنية من خلال آثار متتالية ومتصاعدة. إن تدمير المناطق السكنية والمنازل ينتهك الحق في السكن اللائق انتهاكا صارخا.

3. انتهاك الحق في الحصول على الخدمات الصحية

وفقًا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تلتزم الدول بضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية. خلال التفجيرات الأخيرة، وردت تقارير موثقة عن تدمير مستشفيات وعيادات، بل وحتى سيارات إسعاف، في مدن مثل أصفهان وكرمانشاه. كما تعطلت بشدة وسائل تقديم المساعدة للمصابين ونقل المرضى.

4. انتهاك الحق في التعليم والحياة الأسرية

إن قصف المدارس والجامعات والمكتبات والمراكز الثقافية خلال الهجمات لا ينتهك الحق في التعليم فحسب، بل يُلحق أيضًا ضررًا لا يمكن إصلاحه بالتنمية البشرية من خلال حرمان الأطفال والمراهقين من التعليم. كما أدى استهداف المناطق السكنية إلى تفكك الأسر، وقتل أو إصابة أفرادها، وتشريد الآلاف. ووفقًا للمادة 23 من العهد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فإن للأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، الحق في الحماية القانونية. وقد أدى تدمير المنازل والبنية التحتية الحضرية، إلى جانب عدم إمكانية إعادة التوطين الفوري، إلى خلق وضع حرج للحقوق الاجتماعية والثقافية الأساسية للمواطنين. ويمكن اعتبار هذه التدابير، لا سيما إذا نُفذت بشكل ممنهج، شكلاً من أشكال الضغط الجماعي غير القانوني على المدنيين.

انتهاكات الكيان الصهيوني من منظور القانون الدولي الإنساني

وبما أن هجمات الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية وقعت في إطار نزاع مسلح دولي، فإن جميع القواعد العرفية والمعاهدات للقانون الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول، تحكمها.

1. انتهاك مبدأ التمييز(Distinction)

يُلزم مبدأ التمييز، كقاعدة أساسية من قواعد القانون الإنساني (المادة 48 من البروتوكول الأول)، أطراف النزاع بالتمييز دائمًا بين المدنيين والعسكريين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية. في الهجمات الأخيرة، استهدفت الأسواق ومراكز التسوق والمستشفيات والمناطق السكنية والمدارس على نطاق واسع. لم تقدم أي أدلة موثوقة على الاستخدام العسكري الإيراني لهذه المرافق؛ لذا، يعد استهدافها انتهاكا واضحا لهذا المبدأ، وفي حال وجود نية خبيثة، يشكل جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي.

2. انتهاك مبدأ التناسب (Proportionality)

بموجب المادتين 51(5)(ب) و57(2)(ب) من البروتوكول الأول، يُحظر أي هجوم يُحتمل أن يُسبب أضرارًا أو خسائر في صفوف المدنيين تفوق الميزة العسكرية المتوقعة. في الهجمات على منشآت الطاقة أو المدن أو المناطق المأهولة بالسكان، حتى مع افتراض أهداف عسكرية، تكون الأضرار الجانبية قد تجاوزت الميزة العسكرية المتوقعة بكثير.

تُلزم المادة ٥٧ من البروتوكول الأول الدول باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين أثناء تخطيط العمليات العسكرية وتنفيذها؛ وتشمل هذه الاحتياطات اختيار وسائل وأساليب هجومية تُسبب أقل ضرر، وإعطاء إنذار مسبق، إن أمكن. في الهجمات الإسرائيلية، لم يُوجَّه أي إنذار مسبق لسكان المناطق المستهدفة. إضافةً إلى ذلك، استُخدمت طائرات مُسيَّرة منخفضة الدقة وصواريخ قوية في مناطق حضرية مكتظة بالسكان، مما يُشير إلى تجاهل تام لمبدأ الحيطة. ووفقًا لتفسيرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن هذا الإهمال، حتى في حالة الاستهداف المشروع، يُمكن أن يُؤدي إلى مسؤولية دولية.

4. الهجوم على البنية التحتية المدنية الحيوية

وفقًا للمادة 52(2) من البروتوكول الأول، لا يجوز الاستهداف سوى البنى التحتية التي تلعب دورًا مباشرًا في العمليات العسكرية. ومع ذلك، استهدف النظام الإسرائيلي منشآت حيوية، بما في ذلك مصافي النفط، ومراكز نقل الكهرباء، وخزانات الوقود، وخطوط إمدادات المياه، ومرافق الاتصالات. وقد أدت هذه الهجمات، رغم المبررات العسكرية، إلى تعطيل حياة ملايين المدنيين. وكان لتدمير موارد الطاقة والمياه أثرٌ مدمر ليس فقط على الصحة العامة والصرف الصحي، بل أيضًا على الأمن الغذائي والاقتصادي. وفي ضوء المبادئ المنصوص عليها في تقارير الأمم المتحدة حول "حماية البنى التحتية الحيوية في زمن الحرب"، فإن هذه الأفعال تنتهك الحقوق الإنسانية الأساسية.

5. الهجوم على المنشآت النووية

وفقًا للمادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول، لا تُستهدف المنشآت النووية التي تحتوي على مواد خطرة بأي هجوم، إلا في حالات الضرورة العسكرية. في الهجمات الأخيرة، استُهدفت بعض هذه المنشآت بشكل مباشر أو وقعت انفجارات بالقرب منها، مما قد يؤدي إلى تلوث إشعاعي واسع النطاق. إن أي هجوم على منشآت نووية سلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والعالمي، وستكون له عواقب بيئية وإنسانية واسعة النطاق تتجاوز حدود إيران. هذه الأفعال ناتجة عن انعدام المسؤولية والالتزام بالقانون الدولي، وتُعرّض حياة ملايين البشر للخطر.

6. الترهيب بين السكان المدنيين

تحظر المادة 51(2) من البروتوكول الأول صراحةً استخدام العنف أو التهديد به لإثارة الرعب بين المدنيين. إن استخدام الهجمات الليلية الصاخبة، وتحليق الطائرات المسيرة القاتلة فوق المناطق الحضرية دون سابق إنذار، واختيار أهداف غير متوقعة كالمدارس أو الأسواق، كلها أساليب منهجية لزعزعة استقرار المجتمع الإيراني وإرادته العامة. وتتعارض هذه الأساليب مع المبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية، ولها آثار نفسية دائمة.

إن ما هو واضح تماماً هو أن تصرفات واعتداءات الكيان الصهيوني لا تشكل انتهاكاً واضحاً لوثائق والتزامات حقوق الإنسان الدولية فحسب، بل تعتبر أيضاً مخالفة للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، واتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن، وبيانات المؤتمر العام للوكالة، وتعتبر مثالاً واضحاً على العدوان وجرائم الحرب.

هذه الأفعال تتجاوز مجرد هجوم على دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة؛ فهي انتهاك مباشر لأسس النظام القانوني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ونظام منع الانتشار العالمي، ومصداقية المؤسسات الدولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه الجرائم انتهاك واضح للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، واحترام سيادة الدول، وحظر استخدام القوة، وضرورة المساءلة والمسؤولية الدولية.

إن الدور الصريح والمعلن لبعض المسؤولين الغربيين في تقديم المعلومات الاستخباراتية والمعدات والدعم السياسي لهذه الأعمال يضع هذه الدول في موضع التواطؤ في الجريمة والمسؤولية عن عواقبها، مضيفا: إن توفير الأسلحة والدعم الاستخباراتي والسياسي لنظام أعلن مسؤوليته عن هذه الهجمات يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الآمرة، ويحمل داعميه المسؤولية الدولية.

الجرائم طويلة الأمد والمستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، والانتهاكات المتكررة لسيادة الدول الإقليمية، وحيازة أسلحة الدمار الشامل غير المعلنة، أدت إلى أن تصبح منطقة الشرق الأوسط مركزا لعدم الاستقرار المزمن وتهديدا دائمًا للسلام والأمن العالميين منذ إنشاء هذا الكيان.

الآن هو الوقت المناسب للمجتمع الدولي للتصرف بمسؤولية وحسم: يجب على الكيان الصهيوني نزع جميع أسلحة الدمار الشامل بشكل كامل، ووضعه تحت رقابة دولية جادة وفعالة، ومحاسبته على أفعاله غير القانونية والإجرامية.

الدعم غير المشروط للكيان الصهيوني من قبل بعض الأعضاء الدائمين

للأسف، لم يفشل مجلس الأمن الدولي، بسبب الدعم المطلق من بعض أعضائه الدائمين للكيان الصهيوني، في اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف هذا، بل عجز أيضًا عن إصدار قرار إدانة. وقد أضعف هذا الوضع دور المجلس الرادع، وقوّض الثقة العالمية به.

كانت الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني على إيران مدبرة ومخططا لها ونفذت بدعم كامل من بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. هذا الدعم، إلى جانب تقاعس المجتمع الدولي، مهد الطريق لمزيد من وقاحة قادة الكيان المحرِضين على الحرب، بمن فيهم رئيس وزرائه الحالي، الذي تدرس المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

و نتيجة هذا الوضع، ترسيخ شعور بالإفلات من العقاب لدى مرتكبي هذه الجرائم. فالمجرمون، الذين يعتبرون أنفسهم مُشجعين بالدعم السياسي والعسكري من بعض القوى الغربية، وصمت المؤسسات الدولية، يواصلون الآن هجماتهم على إيران كحلقة جديدة في سلسلة العدوان والأعمال المزعزعة للاستقرار؛ الاحتلال ارتكب حتى الآن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في ظل إفلات تام من العقاب، دون أي عقاب أو محاسبة.

الكيان الصهيوني الذي لديه تاريخ طويل من انتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم الحرب، قد تجاوز الآن كل الخطوط الحمراء، ويجب على المجتمع الدولي ألا يسمح لهذه الجرائم أن تمر دون رد أو عقاب.

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقا من حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وشعبها وأمنها القومي، المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، قد دافعت وستدافع عن نفسها بحزم. ولا شك أن الكيان الصهيوني سيندم بشدة على هذا العدوان الخطير والخطأ الاستراتيجي.

وفي هذا الإطار، فإن مقر حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الوقت الذي يدين بشدة هذه الاعتداءات والأعمال الإجرامية، يؤكد مرة أخرى على حق إيران الأصيل في الدفاع عن النفس ويتوقع منكم، بصفتكم أعلى مسؤول عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة:

1. إدانة هجمات الكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل صريح وعلني.

2. استخدام كافة قدرات المؤسسات وآليات حقوق الإنسان الدولية والدول المسؤولة لوقف آلة الحرب والقتل والإرهاب التي يستخدمها الكيان الصهيوني.

3. ملاحقة المسؤولين والمشرفين والداعمين لهذه الأعمال غير القانونية بكل جدية وسرعة.

وإن ترك مثل هذه الجرائم دون عقاب، في وقت يؤكد فيه العالم بشكل متزايد على مبدأ المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، لن يؤدي فقط إلى تقويض المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بل سيضر أيضا بشكل خطير بمُثُل المجتمع الدولي وقيمه وأهدافه النبيلة.

من الضروري أن تتخذ جميع الحكومات والمؤسسات الدولية، وخاصة آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إجراءات فورية وفعالة ومنسقة ضد هذه المغامرة غير المسبوقة التي هددت السلام والأمن العالميين.

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