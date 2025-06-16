بقائي: استهداف المستشفيات يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي

وفي منشور له عبر منصة اكس، اليوم الاثنين، كتب المتحدث باسم الخارجية "اسماعيل بقائي": جريمة أخرى من جرائم الكيان الصهيوني الهمجي؛ استهدف الكيان الصهيوني العدواني مستشفى الفارابي في مدينة كرمانشاه غربي إيران.

واضاف: ان استهداف المستشفيات، إلى جانب استهداف المناطق السكنية، يُعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.، الا ان وزير الحرب الصهيوني اصدر توجيها باستهداف المناطق السكنية!

وكتب بقائي: سيُحاسب التاريخ بشدة مؤيدي هذا الكيان المعتدي ومرتكب الجرائم والابادة الجماعية.

يشار الى انه حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم، شنّ الكيان الصهيوني المجرم هجوما صاروخيا على مستشفى ومركز الفارابي الطبي والمباني المحيطة به. ونتيجة لهذا الهجوم، تعرّض مستشفى الفارابي لأضرار جسيمة في أجزاء مختلفة منه.

انتهى**ر.م