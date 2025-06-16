١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٢٣ م
رمز الخبر: 85864612
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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ردا على الهجوم الصهيوني المجرم على مستشفى ومركز الفارابي الطبي في كرمانشاه؛

بقائي: استهداف المستشفيات يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي

١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٢٣ م
رمز الخبر: 85864612
بقائي: استهداف المستشفيات يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي

طهران/16 حزيران/يونيو/إرنا- أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية استهداف الكيان الصهيوني المجرم مستشفى ومركز الفارابي الطبي في كرمانشاه، معتبرا ان استهداف على المستشفيات، إلى جانب استهداف المناطق السكنية، يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقواعد والقوانين الدولية.

وفي منشور له عبر منصة اكس، اليوم الاثنين، كتب المتحدث باسم الخارجية "اسماعيل بقائي": جريمة أخرى من جرائم الكيان الصهيوني الهمجي؛ استهدف الكيان الصهيوني العدواني مستشفى الفارابي في مدينة كرمانشاه غربي إيران.

واضاف: ان استهداف المستشفيات، إلى جانب استهداف المناطق السكنية، يُعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.، الا ان وزير الحرب الصهيوني اصدر توجيها باستهداف المناطق السكنية!

وكتب بقائي: سيُحاسب التاريخ بشدة مؤيدي هذا الكيان المعتدي ومرتكب الجرائم والابادة الجماعية.

يشار الى انه حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم، شنّ الكيان الصهيوني المجرم هجوما صاروخيا على مستشفى ومركز الفارابي الطبي والمباني المحيطة به. ونتيجة لهذا الهجوم، تعرّض مستشفى الفارابي لأضرار جسيمة في أجزاء مختلفة منه.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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