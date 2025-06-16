١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٣٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85864666
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الحكومة : ايران تواجه حربا مفروضة وهجينة

١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٣٠ م
رمز الخبر: 85864666
الحكومة : ايران تواجه حربا مفروضة وهجينة

طهران / 16 حزيران / يونيو / إرنا - قالت الناطقة باسم الحكومة الايرانية السيد فاطمة مهاجراني : نحن نواجه حربا مفروضة وهجينة، وبما يستدعي منا ان نتخذ اجراءات مختلفة ومتسقة مع طبيعة هذه المعركة.

واضافت مهاجراني في تصريح متلفز لها اليوم الاثنين : ان اقتدارنا الرئيسي يكمن في وحدتنا وتماسكنا امام الحرب المفروضة على البلاد؛ مؤكدة بالقول : نحن رغم اختلافنا من حيث الاراء والتوجهات لكننا نقف جميعا في ميدان المعركة اليوم، والحكومة تلزم على نفسها باتباع الشفافية وان تضع الشعب على علم بكامل المعلومات الدقيقة في هذا الخصوص.

واوضحت، بان "المطلوب في هذه الظروف هو ان نتخذ الحيطة والحذر عند تداول المعلومات عبر الفضاء الافتراضي، وتوخي نشر الرسائل والمشاهد المصورة والانباء من مصادر غير موثوقة ومفبركة ومثيرة للتوتر والاستفزاز داخل المجتمع.

وفي جانب اخر من تصريحاتها اليوم، اشارت الناطقة باسم الحكومة الى استشهاد العشرات من ابناء الشعب الايراني اثر الهجمات الصهيونية الاثمة على البلاد؛ لافتة الى ان 75 شخصا من المصابين في هذه الجرائم هم من الاطفال والنساء، وبما يؤكد مدى كذب وخديعة الكيان الصهيوني في ما يدعيه بشان "استهداف المقرات العسكرية فقط في حربه على ايران".

وتابعت مهاجراني : كما ان الكيان الصهيوني قاتل الاطفال، شنّ اليوم هجوما على مشفى فارابي في محافظة كرمانشاه (غرب ايران)، ليظهر جانبا اخر من طبيعته الوحشية.

انتهى ** ح ع

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