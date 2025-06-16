الحكومة : ايران تواجه حربا مفروضة وهجينة

واضافت مهاجراني في تصريح متلفز لها اليوم الاثنين : ان اقتدارنا الرئيسي يكمن في وحدتنا وتماسكنا امام الحرب المفروضة على البلاد؛ مؤكدة بالقول : نحن رغم اختلافنا من حيث الاراء والتوجهات لكننا نقف جميعا في ميدان المعركة اليوم، والحكومة تلزم على نفسها باتباع الشفافية وان تضع الشعب على علم بكامل المعلومات الدقيقة في هذا الخصوص.

واوضحت، بان "المطلوب في هذه الظروف هو ان نتخذ الحيطة والحذر عند تداول المعلومات عبر الفضاء الافتراضي، وتوخي نشر الرسائل والمشاهد المصورة والانباء من مصادر غير موثوقة ومفبركة ومثيرة للتوتر والاستفزاز داخل المجتمع.

وفي جانب اخر من تصريحاتها اليوم، اشارت الناطقة باسم الحكومة الى استشهاد العشرات من ابناء الشعب الايراني اثر الهجمات الصهيونية الاثمة على البلاد؛ لافتة الى ان 75 شخصا من المصابين في هذه الجرائم هم من الاطفال والنساء، وبما يؤكد مدى كذب وخديعة الكيان الصهيوني في ما يدعيه بشان "استهداف المقرات العسكرية فقط في حربه على ايران".

وتابعت مهاجراني : كما ان الكيان الصهيوني قاتل الاطفال، شنّ اليوم هجوما على مشفى فارابي في محافظة كرمانشاه (غرب ايران)، ليظهر جانبا اخر من طبيعته الوحشية.

انتهى ** ح ع