وزير خارجية اليابان يؤكد استعداد طوكيو لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه وزير خارجية اليابان، اليوم الاثنين، مع نظيره الايراني "سيد عباس عراقجي"، لمناقشة التطورات الاقليمية الاخيرة بعد العدوان العسكري الصهيوني على ايران.

الى ذلك، ثمّن عراقجي موقف حكومة اليابان المندد بالتحرك العدواني للكيان الصهيوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ واصفا هذا الاجراء بانه انتهاك سافر لأسس ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي الذي؛ وذلك قبل يومين من الموعد المقرر لاجراء الجولة السادسة من المفاوضات الايرانية- الامريكية في مسقط.

واوضح وزير الخارجية الايراني، بان الكيان الصهيوني انتهك خلال عدوانه هذا، سيادة ووحدة اراضي الجمهورية الاسلامية وهاجم المنشات النووية والاحياء السكنية في البلاد.

ونوه عراقجي بان استهداف المنشآت النووية الايرانية من قبل الكيان الصهيوني، يشكّل نقضا صارخا للقانون الدولي وعملا اجراميا.

ومضى الى القول : ان ما تقوم به ايران اليوم، هو الدفاع عن النفس؛ ووفقا لمنصوص القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، فهو حق مشروع لجميع الدول.

من جانبه، كرر وزير الخارجية الياباني، التصريح بموقف بلاده والتي اعربت عن قلقها حيال التطورات والتصعيد الراهن بمنطقة غرب اسيا؛ مؤكدا على استعداد طوكيو لمواصلة جهودها الدبلوماسية الهادفة الى تهدئة الوضع وارساء السلام والاستقرار الاقليميين.

انتهى ** ح ع