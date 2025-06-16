١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٣٩ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85864732
T T
٠ Persons

سمات

قائد الشرطة الإيرانية یعلن عن اعتقال عدد من جواسيس الكيان الصهيوني

١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٣٩ م
رمز الخبر: 85864732
قائد الشرطة الإيرانية یعلن عن اعتقال عدد من جواسيس الكيان الصهيوني

طهران/16 حزیران/یونیو/ارنا-أعلن قائد الشرطة الإيرانية العمید أحمد رضا رادان عن اعتقال عدد من جواسيس الكيان الصهيوني بالتعاون مع الشعب.

وقال قائد الشرطة الإيرانية العميد أحمد رضا رادان، خلال مقابلة تلفزيونية: "من الطبيعي في مثل هذه الظروف أن يظهر بعض الخونة كمرتزقة تابعين للعدو، سواء على شكل تخريب أو اغتيال أو غيرها من الأفعال التهديدية".

وأضاف رادان: "أدعو أبناء شعبنا العزيز إلى الإبلاغ فورًا عن أي حركة أو سلوك مشبوه، بما في ذلك التنقلات غير المألوفة، أو الإيجارات قصيرة الأجل للوحدات السكنية، أو الأنشطة غير الطبيعية داخل المباني".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أوقف عام 2023، بعد إدانته بالتعامل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

انتهی**2054

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .