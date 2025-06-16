قائد الشرطة الإيرانية یعلن عن اعتقال عدد من جواسيس الكيان الصهيوني

وقال قائد الشرطة الإيرانية العميد أحمد رضا رادان، خلال مقابلة تلفزيونية: "من الطبيعي في مثل هذه الظروف أن يظهر بعض الخونة كمرتزقة تابعين للعدو، سواء على شكل تخريب أو اغتيال أو غيرها من الأفعال التهديدية".

وأضاف رادان: "أدعو أبناء شعبنا العزيز إلى الإبلاغ فورًا عن أي حركة أو سلوك مشبوه، بما في ذلك التنقلات غير المألوفة، أو الإيجارات قصيرة الأجل للوحدات السكنية، أو الأنشطة غير الطبيعية داخل المباني".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أوقف عام 2023، بعد إدانته بالتعامل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

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