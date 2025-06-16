الرئيس بزشكيان : الكيان الصهيوني سيلقى ردا بما يتناسب ومستوى عدوانه على ايران

واضاف بزشكيان، في اتصال هاتفي لرئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان معه اليوم الاثنين : نحن لا نرغب في توسيع دائرة الحرب، لكننا سنرد بالشكل الذي يبعث على الندم على اي هجوم يطال الاراضي الايرانية.

وصرح رئيس الجمهورية، بأن "عدوة ايران الى المفاوضات النووية مع امريكا، رهن فقط بوقف اعتداءات الكيان الصهيوني على دول المنطقة".

ومضى الى القول : نحن كنا نبحث عن السلام، وبناء على ذلك شاركنا في المفاوضات مع امريكا واعربنا عن ارادتنا في التوصل الى اتفاق وفقا لاطر قانونية وضوابط دولية.

ولفت بزشكيان الى، ان "مبعوث الولايات المتحدة الى المفاوضات النووية، كان قد اكد لعراقجي بان الكيان الصهيوني لن يشن اي هجوم من دون استئذان واشنطن، لكن هذا الكيان نفذ هجومه على ايران؛ مما يؤكد بان امريكا هي من اذنت له بذلك".

كما اشار الى، ان العدوان الصهيوني اسفر عن استشهاد عدد من المدنيين والعلماء والقادة العسكريين في ايران؛ مؤكدا بان "ايران لم تكن بادئة هذه الحرب لكنها سترد بما يتناسب ومستوى الهجوم عليها، ونحن لا نريد توسيع نطاق الحرب، لكننا سنرد بالشكل الذي يبعث على الندم على اي هجوم يطال الاراضي الايرانية".

بزشكيان، عبر، في جانب من تصريحاته خلال الاتصال الهاتفي هذا، عن تقديره لجهود الرئيس التركي الهادفة للسلام، قائلا : امريكا لو ارادت استمرار المفاوضات من جديد، يتعين عليها بان توقف اولا اعتداءات "اسرائيل" على المنطقة.

من جانبه، قدم اردوغان تقريرا عن مباحثاته يوم امس مع الرئيس الامريكي، وقال في حديثه الهاتفي مع بزشكيان : يجب على "اسرائيل" اولا، ايقاف هجماتها على ايران، ليعقبه استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن.

واضاف رئيس جمهورية تركيا في هذا الاتصال : ان انقرة مستعدة لاستضافة هذه المفاوضات.

انتهى ** ح ع