١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:١٥ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85864748
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ايران : "إسرائيل" تتحمّل مسؤولية اي خطوة باتجاه الانسحاب من معاهدة حظر الاسلحة النووية

١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:١٥ م
رمز الخبر: 85864748
ايران : "إسرائيل" تتحمّل مسؤولية اي خطوة باتجاه الانسحاب من معاهدة حظر الاسلحة النووية

طهران/16 حزیران/یونیو/ارنا-اعتبر مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذریة رضا نجفي، أن "إسرائيل" تتحمّل مسؤولية أي خطوة في اتجاه انسحاب طهران من معاهدة حظر الأسلحة النووية.

وقال نجفي : إن قرار الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية من عدمه، مرتبط بالتطورات المقبلة؛ لافتًا إلى، أنه "عندما لا تحترم الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي تعهداتها بشكل متوازن، فإن استمرار التعاون غير مبرّر".

كما حثّ المبعوث الايراني، مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على "ألا يسمح بأن يؤدي فشله الأولي في منع العدوان، إلى فشل لاحق"؛ مؤكّداً بأنه "يتعين على المجلس أن يتخذ إجراءً قويًا وفعالًا في سياق معالجة الوضع وإدانة هذا العدوان على إيران بأشد العبارات".

وفي إشارة إلى ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم إبادة جماعية، قال نجفي : إن هذا الكيان العدواني متوهم في زعمه بأن إيران غير قادرة على الدفاع عن نفسها.

انتهی**2054 / ح ع **

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