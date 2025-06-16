تشكيل 15 ملف قضائي ضد عناصر مرتبطة بالكيان الصهيوني واعتقال 28 شخصا

وأفادت "إرنا" بأن قيادة قوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية، اهابت بالمواطنين منذ الساعات الأولى للعدوان العسكري الصهيوني على الأراضي الإيرانية، إبلاغ مركز طوارئ الشرطية في حال الاشتباه بوجود اي حالات مشبوهة.

وفي هذا الصدد، أعلن قائد شرطة مدينة ري (جنوبي طهران) يوم أمس الأحد، أنه تم خلال عمليتين منفصلتين، الكشف عن الهوية واعتقال اثنين من العملاء المحليين لجهاز الموساد الصهيوني؛ كما تم ضبط أكثر من 200 كيلوغرام من المتفجرات والمعدات، و 23 طائرة مسيرة، وقاذفات، وأجهزة توجيه وتحكم، وسيارة نقل خفيفة.

وفي إجراءات مماثلة أخرى، وعلى امتداد الكشف عن هوية عملاء أجهزة التجسس التابعة للعدو خلال الأيام الماضية، تم تقديم 28 متهمًا في 15 قضية قضائية إلى النيابة العامة في طهران.

كما تم توجيه التهم إلى 4 متهمين بسبب تعاونهم الموسع مع أجهزة التجسس العسكرية التابعة للكيان الصهيوني تحت عنوان "التعاون مع دول أجنبية معادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بما في ذلك إنشاء مقر عمليات ارهابية في منزل سري للتدريب والتدرب على استخدام الطائرات المسيرة، حيازتها من مختلف الفئات الاستطلاعية والانتحارية، وقاذفات و...

واشار هذا التقرير، بانه تم إرسال ملفات متهمين أخرىن إلى نيابة طهران على ذمة ارتكاب جرائم جنائية تشمل : تصوير تحصينات عسكرية وأماكن محظورة، التجسس، التحيز للكيان الصهيوني، القيام بانشطة دعائية وإعلامية متحيزة او بهدف تعزيز وتوطيد العلاقات مع الكيان الصهيوني، وبيع أسلحة صيد غير شرعية، وحيازة أسلحة وذخائر حربية، والعضوية في جماعات مناوئة للدولة بهدف زعزعة الأمن المحلي.

انتهى**9365 / ح ع **



