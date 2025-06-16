وزير الخارجية الإيراني : سنقاتل حتى آخر قطرة دم دفاعا عن أرضنا وعرضنا وشعبنا وإنجازاتنا

وأفادت "إرنا" بأن "عراقجي" كتب اليوم الاثنين في حسابه على منصة "إكس" : ان بنيامين نتنياهو، مجرم حرب مطلوب للعدالة، وهو محتال خدع الرؤساء الأمريكيين منذ ثلاثة عقود ليجرهم الى حروب نيابة عنه.

وأضاف : كل الأدلة تشير إلى أن هدف الهجوم الإجرامي لنتنياهو على إيران - الذي أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال - كان إفشال إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا، حيث كنا نمضي قدما في تحقيقه؛ إنه يريد مرة أخرى أن يخدع الرئيس الأمريكي (الحالي)، فضلا عن دافعي الضرائب الامريكيين.

وأكد وزير الخارجية الايراني عبر تدوينته، بأن "قواتنا المسلحة الباسلة ستبرهن للعالم بأن مجرمي الحرب المختبئين في ملاجئ تل أبيب سيدفعون ثمن جرائمهم، وسنواصل ضرب هؤلاء الجبناء مهما طال الزمن لضمان عدم تكرار اعتدائهم على شعبنا".

وتابع عراقجي : إذا كان الرئيس الامريكي ترامب يؤمن حقا بالدبلوماسية ويرغب في وقف هذه الحرب، فإن الخطوات التالية بالغة الأهمية وبما يلزم على "إسرائيل" وقف عدوانها؛ مشددا على، انه "من دون وقف كامل للعدوان العسكري ضدنا، ستستمر ردودنا".

واستطرد : مكالمة هاتفية واحدة فقط من واشنطن تكفي لإسكات شخص مثل نتنياهو وهذا يمكن أن يمهد الطريق للعودة إلى الدبلوماسية، وفي عكس ذلك فإن انجرار أمريكا وراء "أم الحروب الأبدية" يقضي على أي احتمال لحل تفاوضي وستكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة وربما لا يمكن تصورها على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وختم وزير الخارجية الإيراني تدوينته بالقول : علينا ألا ننسى بان إيران لم تبدأ هذه الحرب وليس لديها مصلحة في استمرار إراقة الدماء؛ لكننا سنقاتل بكل فخر حتى آخر قطرة دم للدفاع عن أرضنا وشعبنا وكرامتنا وإنجازاتنا.

انتهى**9365 / ح ع **