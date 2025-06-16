١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٢٠ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85864852
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أفغانستان تدين العدوان "الإسرائيلي" على إيران

١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٢٠ م
رمز الخبر: 85864852
أفغانستان تدين العدوان "الإسرائيلي" على إيران

طهران /16 حزيران/ يونيو/ إرنا- أدان وزير الخارجية بالوكالة للهيئة الحاكمة في افغانستان "أمير خان متقي" خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، أدان بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على إيران.

وأفادت "إرنا" بأن، "متقي" أدان، في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الاثنين، العدوان الصهيوني على الجمهورية الاسلامية الايرانية، بشدة؛ واصفا اياه "انتهاكا صارخا للقوانين الدولية واعتداء على السيادة الوطنية الإيرانية".

انتهى**9365 / ح ع **

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