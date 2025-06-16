أفغانستان تدين العدوان "الإسرائيلي" على إيران

وأفادت "إرنا" بأن، "متقي" أدان، في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الاثنين، العدوان الصهيوني على الجمهورية الاسلامية الايرانية، بشدة؛ واصفا اياه "انتهاكا صارخا للقوانين الدولية واعتداء على السيادة الوطنية الإيرانية".

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