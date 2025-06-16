أفغانستان تدين العدوان "الإسرائيلي" على إيران

وأفادت "إرنا" بأن، "متقي" أدان، في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الاثنين، العدوان الصهيوني على الجمهورية الاسلامية الايرانية، بشدة؛ واصفا اياه "انتهاكا صارخا للقوانين الدولية واعتداء على السيادة الوطنية الإيرانية".
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طهران /16 حزيران/ يونيو/ إرنا- أدان وزير الخارجية بالوكالة للهيئة الحاكمة في افغانستان "أمير خان متقي" خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، أدان بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على إيران.
وأفادت "إرنا" بأن، "متقي" أدان، في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الاثنين، العدوان الصهيوني على الجمهورية الاسلامية الايرانية، بشدة؛ واصفا اياه "انتهاكا صارخا للقوانين الدولية واعتداء على السيادة الوطنية الإيرانية".
انتهى**9365 / ح ع **
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