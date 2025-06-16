المتحدث باسم الخارجية : الكيان الصهيوني اكبر عدو للحقيقة

طهران / 16 حزيران / يونيو / إرنا - علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، على العدوان الاجرامي الصهيوني الذي طال مبنى الاذاعة والتلفزيون الايراني اليوم الاثنين؛ مؤكدا في تدوينة على حسابه بمنصة اكس : ان العالم يشاهد حاليا، استهداف هيئة الاذاعة والتلفزيون الذي سجل جريمة وحشية اخرى في سجل الكيان الصهيوني باعتباره اكبر عدو للحقيقة وصاحب الرقم القياسي في قتل المراسلين والاعلاميين.

واضاف بقائي في تدوينته : مطلوب من مجلس الامن الدولي ان يكون على قدر المسؤولية لإيقاف اعتداء هذا الكيان الابادي بحق الشعب الايراني. انتهى ** ح ع